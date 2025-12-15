Menü Kapat
Öğretmen maaşları ne kadar olacak? 2026 öğretmen maaşı zam oranı hesaplaması

2026 öğretmen maaşı ne kadar olacak merak edilirken öğretmen maaşı zam oranı hesaplaması da binlerce kişinin gündeminde. Yeni yılda uygulanacak olan öğretmen maaş tablosunun son durumu birçok kişi tarafından araştırılırken TÜİK 5 aylık enflasyon farkı ile maaş zammı tablosunda sonuç ortaya çıktı. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon farkı sonrasında 2026 yılında öğretmenlerin alacağı zam oranı sonrası güncel maaş durumu da belli olacak. Milyonlarca öğretmenin zam oranı için bekleyiş sürüyor.

Öğretmen maaşları ne kadar olacak? 2026 öğretmen maaşı zam oranı hesaplaması
5 aylık farkı ve zammının ardından 2026 öğretmen maaş zam oranı da ortaya çıkmaya başladı. 2026 yılının ocak ayında açıklanacak olan enflasyon farkı sonrasında ise net zam oranı ve tutar belli olacak. Öğretmen ve uzman öğretmen zamlı yeni yıl maaşları için hesaplamalar sürüyor.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2026 SON DAKİKA?

Kasım ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla beraber oranlar ortaya çıktı. Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış kaydedildi. Enflasyon rakamı yüzde 31,07 seviyesine çıkarken öğretmen maaşı, memur aylığı zam oranı da yeniden gündeme geldi. Temmuzda yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23 ve Ekim'de yüzde 2,55 artış olan enflasyona göre 5 aylık kümülatif, %11,21 oldu. 2026 senesinde 5 aylık enflasyon farkına göre 61.146.00 TL'den 71.877,12 TL'ye yükselecek. Uzman öğretmen maaşı ise 2026 yılında 5 aylık enflasyon farkına göre 67.776.00 TL'den 79.670.69 TL'ye çıkacak.

Öğretmen maaşları ne kadar olacak? 2026 öğretmen maaşı zam oranı hesaplaması

ÖĞRETMEN MAAŞI ZAM ORANI HESAPLAMA 2026

Toplu Sözleşme'de belirlenen %11'lik artışa eklenecek olan enflasyon farkı sonrasında öğretmen maaşının ne kadar olacağı da belli olacak. TÜİK tarafından paylaşılan kasım ayı enflasyon rakamlarına göre 5 aylık enflasyon oranı yüzde 11,21 oldu. Bu ise memur ve emeklinin alacağı zam oranını belirlemeye yardımcı olacak. Ocak ayında yapılacak olan zam sonrasında öğretmenlerin maaşı da netleşecek.

Öğretmen maaşları ne kadar olacak? 2026 öğretmen maaşı zam oranı hesaplaması

ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK 2026?

Senede iki kez yapılan toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının yansıtılması ile memur ve memur emeklilerinin maaşları belirlenecek. 8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam uygulanacak. 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış beklenmekte. memur ve memur emeklilerinin Kasım ayı sonu itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,55 olacak. Ocak enflasyon oranı sonrasında ise öğretmen zamlı maaşları belli olacak.

