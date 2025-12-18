Menü Kapat
 Ümit Buget

Asgari ücrette ikinci toplantı! Bakan Işıkhan'dan 'rakam' açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı gerçekleşti. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları sonucunda 2026'da uygulanacak zamlı asgari ücret için karar verilecek. Toplantıya sendikayla temaslarının ardından katılan Bakan Işıkhan, "Aldığım talepleri komisyona ileteceğim" dedi.

Asgari ücrette ikinci toplantı! Bakan Işıkhan'dan 'rakam' açıklaması
Asgari ücrette ikinci toplantı başladı. Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantı bugün gerçekleşti. Saat 14.00'da başlayan toplantı 15.25 sularında sona erdi.

Bakan Işıkhan ikinci toplantıya katılmadan hemen önce gazetecilere açıklamalarda bulundu:

İşçi kesimi masada yok, olmayabilir ancak ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak 'e giderek TÜRK İş masasını kurduk. 'e giderek HAK İş masasını kurduk. Asgari ücretle ilgili olarak iki başkanın asgari ücretle ilgili olarak talep ve tekliflerini aldım. Bu görüşleri komisyona ifade edeceğim. Ortada şu an rakam yok" dedi.

İLK TOPLANTI 12 ARALIK'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 12 Aralık'ta gerçekleştirdi.

Komisyon, ekonomik verileri görüşmek üzere ikinci kez toplandı.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

