Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Aralık ile biten haftada 4 milyar 366 milyon dolar artarak 190 milyar 804 milyon dolar oldu.





Brüt döviz rezervleri 1 milyar 888 milyon dolar artarak 76 milyar 763 milyon dolardan 78 milyar 651 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 12 Aralık haftasında 2 milyar 478 milyon dolar artarak 109 milyar 675 milyon dolardan 112 milyar 153 milyon dolara yükseldi.