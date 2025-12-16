Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Merkez Bankası faaliyetini iptal etmişti! Papara'da yeni gelişme

Merkez Bankası tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara isimli elektronik para alışverişi yapılan şirketle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketten yapılan açıklamada konuyla ilgili mahkemenin Papara lehine olarak yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Merkez Bankası faaliyetini iptal etmişti! Papara'da yeni gelişme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 21:32
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 21:54

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () 30 Ekim'de faaliyet iznini iptal ettiği Papara Elektronik Para AŞ, konuyla ilgili yargıya başvurdu. Şirketin faaliyet izninin iptal kararına karşı açılan dava Papara lehine sonuçlandı.

Platformu üzerinden 12 milyarlık işlemi yapıldığı iddia edilen şirketle ilgili gelişme, resmi açıklamasıyla bildirilirken "Faaliyetlere devam edilecek." mesajı verildi.

YAŞANANLAR AŞAMA AŞAMA ANLATILDI

Papara'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 27.05.2025 tarihli ve 2025/5209 D. İş sayılı kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atanmıştır.

Merkez Bankası faaliyetini iptal etmişti! Papara'da yeni gelişme

Devam eden hukuki süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı, Resmi Gazete'nin 31.10.2025 tarihli ve 33063 sayılı nüshasında yayımlanmış; söz konusu kararla Papara'ya verilen faaliyette bulunma izninin iptaline karar verilmiştir.

MAHKEMEDEN DURDURMA KARARI ÇIKTI

Bu karar üzerine Şirketimiz, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla anılan kararın iptaline yönelik olarak yürütmenin durdurulması talepli olarak Ankara 25. İdare Mahkemesinde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir.

Açılacak olan servislerle ilgili gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Bununla birlikte mevzuat gereğince titizlikle yasa dışı bahisle mücadele konusunda sıkı kontrol ve denetimlerimiz sürdürülecektir."

NE OLMUŞTU?

Yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerinin yapıldığı iddiasıyla Papara'ya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı.

Gözaltına alınan Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon lira idari para cezası istenmişti.

Savcılık, Papara yöneticilerinin "yasa dışı bahis", "suç örgütü kurma", "kara para aklama" suçlarını işlediğini belirtmişti.

Kurucu Ahmet Faruk Karslı dahil 5 yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye ise 24 yıla kadar hapis talep edilmişti.

El konulan ödeme kuruluşu Papara, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetimine geçmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Papara'nın faaliyet iznini iptal etmiş, söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Papara hesabında kalan paralar iade edilecek mi? Açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Papara'da 12 milyarlık yasa dışı bahis için istenen cezalar belli oldu
ETİKETLER
#tcmb
#soruşturma
#yasa dışı bahis
#yargı
#papara park
#Faaliyet İzni
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.