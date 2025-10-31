Menü Kapat
18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Papara hesabında kalan paralar iade edilecek mi? Açıklama geldi

Merkez Bankası tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara, kullanıcıların merak ettiği soruyu cevapladı. Papara hesabında kalan paraların ne olacağı belli oldu.

Papara hesabında kalan paralar iade edilecek mi? Açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
21:06
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
21:06

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () tarafından el konulan ve Merkez Bankası'nın faaliyet iznini iptal ettiği Papara'dan, kullanıcılarını yakından ilgilendiren konuyla ilgili geldi.

Kurumun açıklamasında Merkez Bankası'nın verdiği karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerini sonlandırdıkları belirtilirken "Tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Papara hesabında kalan paralar iade edilecek mi? Açıklama geldi

"SÜREÇ ŞEFFAFLIK VE KULLANICI GÜVENİYLE YÜRÜTÜLECEK"

Papara'nın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz."

NE OLMUŞTU?

Yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerinin yapıldığı iddiasıyla Papara'ya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon lira idari para cezası istenmişti.

Savcılık, Papara yöneticilerinin "yasa dışı bahis", "suç örgütü kurma", "kara para aklama" suçlarını işlediğini belirtmişti.

Kurucu Ahmet Faruk Karslı dahil 5 yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye ise 24 yıla kadar hapis talep edilmişti.

El konulan ödeme kuruluşu Papara, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetimine geçmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Papara'nın faaliyet iznini iptal etmiş, söz konusu karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası Papara’nın faaliyet iznini iptal etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Papara'da 12 milyarlık yasa dışı bahis için istenen cezalar belli oldu
ETİKETLER
#tcmb
#açıklama
#tmsf
#papara park
#Faaliyet İzni İptali
#Elektronik Para
#Kullanıcı Fonları
#Ekonomi
