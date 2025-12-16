Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta 20 milyon Euroluk kaleci transferi: Sergen Yalçın'a büyük yetenek!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta, sürpriz bir kaleci transferi gündeme geldi ve Konstantinos Tzolakis kritiği başladı. Esasen ise Beşiktaş yönetimi; Sergen Yalçın'ın da onayıyla birlikte, büyük potansiyel görülen 23 yaşındaki Konstantinos Tzolakis için ön araştırmalara girişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta 20 milyon Euroluk kaleci transferi: Sergen Yalçın'a büyük yetenek!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 21:02

'ında, Liverpool'un da listesinde yer alan Konstantinos Tzolakis hamlesi devrede. Beşiktaş için uzun vadeli planlar yapan Sergen Yalçın, yetenekli Yunan Konstantinos Tzolakis'e olumlu rapor verdi ve yönetim tarafından ilk hazırlıklar gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta 20 milyon Euroluk kaleci transferi: Sergen Yalçın'a büyük yetenek!

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'INDA KONSTANTINOS TZOLAKIS TRANSFERİ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın raporuyla birlikte Konstantinos Tzolakis ismi listeye eklendi! Halihazırda geçen yaz Galatasaray ile de anılan ve şu anda da Liverpool gibi Avrupa devlerince takip edilen Konstantinos Tzolakis, siyah beyazlılar adına 20 milyon Euroluk uzun vadeli bir yatırım olarak ön plana çıktı. Ayrıca da Beşiktaş'ın, ara transfer dönemiyle birlikte Olympiakoslu eldiven için resmi temaslara başlaması ve en kötü senaryoda yazın gerçekleşecek bir transfer planlaması yürütmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta 20 milyon Euroluk kaleci transferi: Sergen Yalçın'a büyük yetenek!

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN MERT GÜNOK VE ERSİN DESTANOĞLU KRİTİĞİ

Beşiktaş için kaleci transferine öncelik veren Sergen Yalçın'ın, ardından gelecek süreçte ise Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ikilisinden en az biriyle yolları ayıracağı düşünülüyor.

Beşiktaş'ta 20 milyon Euroluk kaleci transferi: Sergen Yalçın'a büyük yetenek!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ KONSTANTINOS TZOLAKIS VE OLYMPIAKOS PERFORMANSI

Yunanistan deviyle bu sezon 19 maça çıkan ve 20 gol yiyen Konstantinos Tzolakis, tam 10 maçta ise skorun aleyhlerinde değişmesine izin vermemişti. İlave olarak da Olympiakos ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Konstantinos Tzolakis'te, yurt dışı transferine olumlu bir yaklaşım olduğu ama Süper Lig seçeneğinin ikinci planda kaldığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta 20 milyon Euroluk kaleci transferi: Sergen Yalçın'a büyük yetenek!

Sıkça Sorulan Sorular

LIVERPOOL BAŞKA HANGİ KALECİYLE İLGİLENİYOR?
Premier Lig devi, Berke Özer için resmi temaslarda bulunmaya karar vermişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler'de sürpriz transfer hesapları: İngiltere basını duyurdu!
Galatasaray'da Mauro Icardi hamlesi: Sözleşme kritiği tamamlandı!
ETİKETLER
#Spor
#transfer
#beşiktaş
#golcü
#kaleci
#sergen yalçın
#Konstantinos Tzolakis
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.