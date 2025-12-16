Beşiktaş'ta 20 milyon Euroluk kaleci transferi: Sergen Yalçın'a büyük yetenek!

Sergen Yalçın Beşiktaş'ında, Liverpool'un da transfer listesinde yer alan Konstantinos Tzolakis hamlesi devrede. Beşiktaş için uzun vadeli planlar yapan Sergen Yalçın, yetenekli Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis'e olumlu rapor verdi ve yönetim tarafından ilk hazırlıklar gerçekleştirildi.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'INDA KONSTANTINOS TZOLAKIS TRANSFERİ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın raporuyla birlikte Konstantinos Tzolakis ismi listeye eklendi! Halihazırda geçen yaz Galatasaray ile de anılan ve şu anda da Liverpool gibi Avrupa devlerince takip edilen Konstantinos Tzolakis, siyah beyazlılar adına 20 milyon Euroluk uzun vadeli bir yatırım olarak ön plana çıktı. Ayrıca da Beşiktaş'ın, ara transfer dönemiyle birlikte Olympiakoslu eldiven için resmi temaslara başlaması ve en kötü senaryoda yazın gerçekleşecek bir transfer planlaması yürütmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN MERT GÜNOK VE ERSİN DESTANOĞLU KRİTİĞİ

Beşiktaş için kaleci transferine öncelik veren Sergen Yalçın'ın, ardından gelecek süreçte ise Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ikilisinden en az biriyle yolları ayıracağı düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ KONSTANTINOS TZOLAKIS VE OLYMPIAKOS PERFORMANSI

Yunanistan deviyle bu sezon 19 maça çıkan ve 20 gol yiyen Konstantinos Tzolakis, tam 10 maçta ise skorun aleyhlerinde değişmesine izin vermemişti. İlave olarak da Olympiakos ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Konstantinos Tzolakis'te, yurt dışı transferine olumlu bir yaklaşım olduğu ama Süper Lig seçeneğinin ikinci planda kaldığı öne sürüldü.