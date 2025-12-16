Menü Kapat
Hava Durumu
10°
 Burak Ayaydın

Arda Güler'de sürpriz transfer hesapları: İngiltere basını duyurdu!

Arda Güler için sürpriz bir transfer senaryosu ortaya çıktı. İngiltere basını, Arda Güler'in Real Madrid sonrasındaki adresini Arsenal olarak gösterdi.

Arda Güler'de sürpriz transfer hesapları: İngiltere basını duyurdu!
Arda Güler transferinde Arsenal zirvesi yaşanıyor. Arda Güler'in Real Madrid'e veda kararı alması durumunda, Arsenal tarafından hızlıca kontrat önerilecek.

ARDA GÜLER VE ARSENAL TRANSFERİ

Mikel Arteta'nın çok beğendiği milli yıldız Arda Güler'e, Arsenal'den flaş bir haber geldi. Premier Lig devinin yönetimi, Arda Güler'in Real Madrid'e veda etmek istemesi durumunda ivedi şekilde devreye gireceğini belirtti.

Arda Güler'de sürpriz transfer hesapları: İngiltere basını duyurdu!

ARDA GÜLER VE SÜRPRİZ TRANSFER HESAPLARI

Xabi Alonso'nun takımın başına gelmesiyle ilk 11'e giren ve forma süresi artan Arda Güler, son maçlar itibarıyla ise tekrar rotasyona dahil edilmişti! An itibarıyla Arsenal, menajerler aracılığıyla milli yıldıza ulaştı ve uzun vadeli bir proje düşündüklerini iletti.

Arda Güler'de sürpriz transfer hesapları: İngiltere basını duyurdu!

ARDA GÜLER'İN İLK TERCİHİ REAL MADRID'DE KALMAK

Real Madrid orta sahasında teknik kapasitesiyle ayrıca dikkat çeken Arda Güler, şu an için ilk tercihini İspanyol devinden yana kullandı ve gelecek yaza kadar sezonun nasıl ilerleyeceğini görmek istedi.

Arda Güler'de sürpriz transfer hesapları: İngiltere basını duyurdu!

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid ile bu sezon 29 maça çıkan Arda Güler, 1897 dakika süre almış ve 4 gol ile 9 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

ARDA GÜLER'İN BONSERVİSİ NE KADAR?
Milli yıldızın güncel piyasa değeri, 90 milyon Euro olarak gösteriliyor.
