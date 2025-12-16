Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar! Bir anda suya atladı

Çanakkale'de Bozcaada-Geyikli feribot seferi sırasında bir kişi denize atladı. Çanakkale'nin buz gibi suyuna atlayan vatandaşı Gestaş personelleri kurtardı. Bozcaada'dan Geyikli'ye yapılan feribot seferinde korku dolu anlar yaşandı. Bir vatandaş henüz bilinmeyen bir sebeple denize atladı. Durumu fark eden diğer yolcular durumu Gestaş görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine feribot manevra yaparak denize atlayan vatandaşı bulunduğu noktaya doğru yöneldi. Geyikli'de kıyıda bekleyen Nevzat-1 isimli balıkçı teknesi de anons üzerine bölgeye geldi. Gestaş personellerinin de yardımıyla denizdeki vatandaşa can simidi atıldı ve tekneye alınarak kurtarıldı. Geyikli İskelesi’ne getirilen vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.