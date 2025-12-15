Okan Tüysüz'den 'İstanbul' açıklaması! Büyük bir depremle sarsılacak

DEPREM NE ZAMAN OLACAK?

Tabii bu deprem ne zaman olur, hangi büyüklükte olur sorularında çeşitli bilinmezlikler var. Bu bilinmezliklerden en önemlisi 1509 ve 1766 depremlerinin hatta 1894 depreminin ki üçü de İstanbul'a çok ciddi anlamda hasar vermiş depremlerdir.



İstanbul'un yanı sıra tüm Marmara'da ciddi hasar yaratmış depremlerdir.



Bunların nerede olduğu o dönemde kayıt olmadığı için deprem kaydı henüz icat edilmediği için bunların nerede olduğu hangi büyüklükte olduğu doğrudan ölçülebilmiş değerler değil. O nedenle bunlarda bir bilinmezlik var.





