Okan Tüysüz'den 'İstanbul' açıklaması! Büyük bir depremle sarsılacak

Science Dergisi'nde 'İstanbul'a büyük ve yıkıcı bir deprem geliyor' ifadelerinin yer aldığı çalışmayı ünlü jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz canlı yayında değerlendirdi.
New York Times, Science dergisindeki bir çalışmayı referans alarak Marmara'daki depremlerin İstanbul yönünde ilerlediğini yazdı. NYT’nin Türkiye’deki deprem korkusunu tetikleyen haberi deprem uzmanlarının da gündemine geldi.
TGRT Haber yayınına katılan Okan Tüysüz konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Tüysüz’ün değerlendirmelerinden öne çıkanlar.
“Öncelikle Science dergisi dünyadaki en iyi kaliteli dergilerden bir tanesidir. Burada yayın yapmak tam tabiriyle her baba yiğidin harcı olan bir şey değil.
Dolayısıyla ciddiye alınması gereken bir yayın olduğunu vurgulamak isterim.
KIRILMA RİSKİNE İŞARET EDİYOR
Şimdi bu makalede belirtilen şeylerden en önemlisi 23 Nisan'da hatırlayacağınız gibi 6.2 büyüklüğünde Silivri açıklarında bir deprem meydana gelmişti.
Gerek bu deprem gerek öncesinde meydana gelen depremler ve bunların artçılarına bakıldığı zaman Marmara'da deprem tehlikesinin batıdan doğuya doğru ilerlediği ve bu ilerlemenin aşağı yukarı büyükçekmece açıklarında bir yere kadar sürdüğü oradan ötesi için de bir kırılma riskinin mevcut olduğu verilerle anlatılmaya çalışılıyor.
1999 SONRASI GÖRÜŞÜ DESTEKLEYEN BİR VERİ
Aslında bu veri 17 Ağustos 1999 sonrasında ortaya konan Marmara'da büyük bir deprem tehlikesi vardır görüşünü destekleyen bir veridir. 17 Ağustos depremi olduğu zaman Marmara'daki deprem olasılığı %15 oranında artmıştı.
Bir stres aktarılması nedeniyle bir gerilme aktarılması nedeniyle ve o süreçten sonra da Marmara'da deprem olur mu nerede olur tartışmaları aşağı yukarı 26 senedir sürüyor.
KUMBURGAZ ADALAR HATTI
Bilimsel anlamda baktığımız zaman gerek Science dergisinde çıkan yayın gerekse İTÜ'deki meslektaşlarımızın yapmış olduğu yine çok yakın dönemdeki yayın 23 Nisan depreminin özellikle daha doğuda yer alan yani Kumburgaz ile Adalar arasında kalan kesimin deprem tehlikesinin sürdüğü hatta arttığı ortaya kondu bu yayınlarla.
Bu zaten mevcut olan deprem tehlikesini bir kez daha vurgulayan bir çalışmadır.
DEPREM NE ZAMAN OLACAK?
Tabii bu deprem ne zaman olur, hangi büyüklükte olur sorularında çeşitli bilinmezlikler var. Bu bilinmezliklerden en önemlisi 1509 ve 1766 depremlerinin hatta 1894 depreminin ki üçü de İstanbul'a çok ciddi anlamda hasar vermiş depremlerdir.
İstanbul'un yanı sıra tüm Marmara'da ciddi hasar yaratmış depremlerdir.
Bunların nerede olduğu o dönemde kayıt olmadığı için deprem kaydı henüz icat edilmediği için bunların nerede olduğu hangi büyüklükte olduğu doğrudan ölçülebilmiş değerler değil. O nedenle bunlarda bir bilinmezlik var.
DOĞANIN MATEMATİĞİ BİZİM GİBİ ÇALIŞMIYOR
İkincisi, doğa hiçbir zaman bizim beklediğimiz kadar düzgün çalışmıyor. Yani 250 yılda bir deprem gelişiyor diyoruz ama bu bazen 300 yıla çıkabiliyor, bazen 200 yıla inebiliyor. Bu kadar bizim matematiksel hesaplarımıza çok uyan bir davranışı yok doğanın.
BÜYÜK BİR DEPREMLE SARSILACAK
O nedenle çeşitli bilinmezlikleri olmakla birlikte İstanbul ve Marmara geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir depremle sarsılacaktır. Bunun büyüklüğü bugünkü tahminlere göre 7.2 civarındadır.
Böyle bir depremin İstanbul'da ve çevre illerde Kocaeli'nde, Yalova'da, Tekirdağ'da, Çanakkale'de hasar vermesi beklenir.
CİDDİYE ALMAK GEREKİR
O nedenle bu tür tartışmaları çok ciddiye almak ve depreme karşı hazırlıkları sıklaştırmak gerekir.
Bu zaten bu çalışmaların temel amacı depremin vereceği hasarın ortadan kaldırılması pek mümkün değil ama azaltılması en az zararla bu depremlerden kurtulmayı ve buna uygun önlemleri almayı sağlamaktır.