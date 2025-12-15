Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Okan Tüysüz'den 'İstanbul' açıklaması! Büyük bir depremle sarsılacak

Aralık 15, 2025 14:31
1
Okan Tüysüz'den 'İstanbul' açıklaması! Büyük bir depremle sarsılacak

Science Dergisi'nde 'İstanbul'a büyük ve yıkıcı bir deprem geliyor' ifadelerinin yer aldığı çalışmayı ünlü jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz canlı yayında değerlendirdi.

New York Times, Science dergisindeki bir çalışmayı referans alarak Marmara'daki depremlerin İstanbul yönünde ilerlediğini yazdı. NYT’nin Türkiye’deki deprem korkusunu tetikleyen haberi deprem uzmanlarının da gündemine geldi.

2
Okan Tüysüz'den 'İstanbul' açıklaması! Büyük bir depremle sarsılacak

TGRT Haber yayınına katılan Okan Tüysüz konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Tüysüz’ün değerlendirmelerinden öne çıkanlar. 

“Öncelikle Science dergisi dünyadaki en iyi kaliteli dergilerden bir tanesidir. Burada yayın yapmak tam tabiriyle her baba yiğidin harcı olan bir şey değil.

Dolayısıyla ciddiye alınması gereken bir yayın olduğunu vurgulamak isterim.


 

 

3
Okan Tüysüz'den 'İstanbul' açıklaması! Büyük bir depremle sarsılacak

KIRILMA RİSKİNE İŞARET EDİYOR

Şimdi bu makalede belirtilen şeylerden en önemlisi 23 Nisan'da hatırlayacağınız gibi 6.2 büyüklüğünde Silivri açıklarında bir deprem meydana gelmişti.

Gerek bu deprem gerek öncesinde meydana gelen depremler ve bunların artçılarına bakıldığı zaman Marmara'da deprem tehlikesinin batıdan doğuya doğru ilerlediği ve bu ilerlemenin aşağı yukarı büyükçekmece açıklarında bir yere kadar sürdüğü oradan ötesi için de bir kırılma riskinin mevcut olduğu verilerle anlatılmaya çalışılıyor.

4
Okan Tüysüz'den 'İstanbul' açıklaması! Büyük bir depremle sarsılacak

1999 SONRASI GÖRÜŞÜ DESTEKLEYEN BİR VERİ

Aslında bu veri 17 Ağustos 1999 sonrasında ortaya konan Marmara'da büyük bir deprem tehlikesi vardır görüşünü destekleyen bir veridir. 17 Ağustos depremi olduğu zaman Marmara'daki deprem olasılığı %15 oranında artmıştı.

Bir stres aktarılması nedeniyle bir gerilme aktarılması nedeniyle ve o süreçten sonra da Marmara'da deprem olur mu nerede olur tartışmaları aşağı yukarı 26 senedir sürüyor.

5
Okan Tüysüz'den 'İstanbul' açıklaması! Büyük bir depremle sarsılacak

KUMBURGAZ ADALAR HATTI

Bilimsel anlamda baktığımız zaman gerek Science dergisinde çıkan yayın gerekse İTÜ'deki meslektaşlarımızın yapmış olduğu yine çok yakın dönemdeki yayın 23 Nisan depreminin özellikle daha doğuda yer alan yani Kumburgaz ile Adalar arasında kalan kesimin deprem tehlikesinin sürdüğü hatta arttığı ortaya kondu bu yayınlarla.

Bu zaten mevcut olan deprem tehlikesini bir kez daha vurgulayan bir çalışmadır.

6
Okan Tüysüz'den 'İstanbul' açıklaması! Büyük bir depremle sarsılacak

DEPREM NE ZAMAN OLACAK?

Tabii bu deprem ne zaman olur, hangi büyüklükte olur sorularında çeşitli bilinmezlikler var. Bu bilinmezliklerden en önemlisi 1509 ve 1766 depremlerinin hatta 1894 depreminin ki üçü de İstanbul'a çok ciddi anlamda hasar vermiş depremlerdir.

İstanbul'un yanı sıra tüm Marmara'da ciddi hasar yaratmış depremlerdir.

Bunların nerede olduğu o dönemde kayıt olmadığı için deprem kaydı henüz icat edilmediği için bunların nerede olduğu hangi büyüklükte olduğu doğrudan ölçülebilmiş değerler değil. O nedenle bunlarda bir bilinmezlik var.


 

7
Okan Tüysüz'den 'İstanbul' açıklaması! Büyük bir depremle sarsılacak

DOĞANIN MATEMATİĞİ BİZİM GİBİ ÇALIŞMIYOR

İkincisi, doğa hiçbir zaman bizim beklediğimiz kadar düzgün çalışmıyor. Yani 250 yılda bir deprem gelişiyor diyoruz ama bu bazen 300 yıla çıkabiliyor, bazen 200 yıla inebiliyor. Bu kadar bizim matematiksel hesaplarımıza çok uyan bir davranışı yok doğanın.


 

8
Okan Tüysüz'den 'İstanbul' açıklaması! Büyük bir depremle sarsılacak

BÜYÜK BİR DEPREMLE SARSILACAK

O nedenle çeşitli bilinmezlikleri olmakla birlikte İstanbul ve Marmara geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir depremle sarsılacaktır. Bunun büyüklüğü bugünkü tahminlere göre 7.2 civarındadır.

Böyle bir depremin İstanbul'da ve çevre illerde Kocaeli'nde, Yalova'da, Tekirdağ'da, Çanakkale'de hasar vermesi beklenir.

 

9
Okan Tüysüz'den 'İstanbul' açıklaması! Büyük bir depremle sarsılacak

CİDDİYE ALMAK GEREKİR

O nedenle bu tür tartışmaları çok ciddiye almak ve depreme karşı hazırlıkları sıklaştırmak gerekir.

Bu zaten bu çalışmaların temel amacı depremin vereceği hasarın ortadan kaldırılması pek mümkün değil ama azaltılması en az zararla bu depremlerden kurtulmayı ve buna uygun önlemleri almayı sağlamaktır.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.