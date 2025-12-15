Asena Keskinci'nin yer aldığı Jasmine dizisi hakkında RTÜK inceleme başlattı!

Müstehcen sahneleriyle tepki toplayan Jasmine dizisi günlerdir sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Birinci bölümün ardından diziye dair pek çok eleştiri yapıldı. RTÜK ise şikayetler sonrasında inceleme başlattı.

JASMINE DİZİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Bez Bebek ile tanınan oyuncu Asena Keskinci'nin başrolde olduğu Jasmine dizisi hakkında RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yapılan açıklamada; "Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır." denildi.