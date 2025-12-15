Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, nerede oynanacak? Konyaspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de 15 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan maçların programı belli oldu. Sarı lacivertli ekibin şampiyonluk mücadelesi sürerken bugün Konyaspor ile karşılaşacak.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabakanın canlı yayın bilgileri paylaşılırken binlerce taraftar stadyuma akın edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma bu akşam 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'de bu akşamın maç programına göre Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşacak. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.