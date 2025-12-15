Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, nerede oynanacak? Konyaspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı merak edildi. Binlerce taraftarın stadyuma akın edeceği maç için bekleyiş devam ederken Fenerbahçe Konyaspor maçının oynanacağı stadyum da merak edildi. Süper Lig'de takımların şampiyonluk yarışı sürerken takımların galibiyet mücadelesi devam ediyor.

Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, nerede oynanacak? Konyaspor ile karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 14:04

Trendyol 'de 15 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan maçların programı belli oldu. Sarı lacivertli ekibin şampiyonluk mücadelesi sürerken bugün ile karşılaşacak.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabakanın bilgileri paylaşılırken binlerce taraftar stadyuma akın edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma bu akşam 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, nerede oynanacak? Konyaspor ile karşılaşacak

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'de bu akşamın maç programına göre Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşacak. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

