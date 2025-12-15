Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 15 Aralık Pazartesi Süper Lig'de bugünün programı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam hangi maçlar var araştırılıyor. Taraftarların yakından takip ettiği liglerde mücadeleler sürüyor. İşte bugünün maç programı!

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

15 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Konyaspor | 20:00 | beIN Sports 1

Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor - Hatayspor | 20:00 | TRT Spor / beIN Sports 2

Almanya Kadınlar Bundesliga

Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 20:00 | W-Sport

İspanya La Liga 2

Castellon - Mirandes | 22:30 | S Sport Plus.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 15 ARALIK?

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış devam ederken bu akşamın maçları da duyuruldu. Taraftarlar günün maçlarını canlı olarak takip edecek.

İtalya Serie A

Roma - Como | 22:45 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

İngiltere Premier Lig

Manchester Utd - Bournemouth | 23:00 | beIN Sports 3

İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Real Betis | 23:00 | S Sport / S Sport Plus

Portekiz Liga NOS

Porto - Estrela | 23:45 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus