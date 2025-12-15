Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 15 Aralık Pazartesi Süper Lig'de bugünün programı

Kategoriler
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam hangi maçlar var araştırılıyor. Taraftarların yakından takip ettiği liglerde mücadeleler sürüyor. İşte bugünün maç programı!
15 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:
Trendyol Süper Lig
Fenerbahçe - Konyaspor | 20:00 | beIN Sports 1
Trendyol 1. Lig
Sakaryaspor - Hatayspor | 20:00 | TRT Spor / beIN Sports 2
Almanya Kadınlar Bundesliga
Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 20:00 | W-Sport
İspanya La Liga 2
Castellon - Mirandes | 22:30 | S Sport Plus.
Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış devam ederken bu akşamın maçları da duyuruldu. Taraftarlar günün maçlarını canlı olarak takip edecek.
İtalya Serie A
Roma - Como | 22:45 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
Manchester Utd - Bournemouth | 23:00 | beIN Sports 3
İspanya La Liga
Rayo Vallecano - Real Betis | 23:00 | S Sport / S Sport Plus
Portekiz Liga NOS
Porto - Estrela | 23:45 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus