TGRT Haber
10°
 Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 15 Aralık Pazartesi Süper Lig'de bugünün programı

Bu akşam maç var mı merak edilirken bugünün karşılaşmalarının saati ve kanalı duyuruldu. 15 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan karşılaşmaların programı ile beraber günün maçları duyuruldu. Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan maçlar heyecanla bekleniyor.

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 15 Aralık Pazartesi Süper Lig'de bugünün programı
|
GİRİŞ:
15.12.2025
12:29
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
12:29

'de şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam hangi maçlar var araştırılıyor. Taraftarların yakından takip ettiği liglerde mücadeleler sürüyor. İşte bugünün !

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

15 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Konyaspor | 20:00 | beIN Sports 1

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 15 Aralık Pazartesi Süper Lig'de bugünün programı

Trendyol

Sakaryaspor - Hatayspor | 20:00 | TRT Spor / beIN Sports 2

Almanya Kadınlar Bundesliga

Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 20:00 | W-Sport

İspanya 2

Castellon - Mirandes | 22:30 | S Sport Plus.

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 15 Aralık Pazartesi Süper Lig'de bugünün programı

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 15 ARALIK?

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış devam ederken bu akşamın maçları da duyuruldu. Taraftarlar günün maçlarını canlı olarak takip edecek.

İtalya

Roma - Como | 22:45 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

İngiltere

Manchester Utd - Bournemouth | 23:00 | beIN Sports 3

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 15 Aralık Pazartesi Süper Lig'de bugünün programı

İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Real Betis | 23:00 | S Sport / S Sport Plus

Portekiz Liga NOS

Porto - Estrela | 23:45 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

Galatasaray Başakşehir maçı ertelenecek mi, ertelendi mi? Kupa maçının gününün değişmesi için başvuru
TGRT Haber
