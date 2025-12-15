Ev alacakların beklediği tarih! Uzman isim konut kredisi kullanacak tüketicileri uyardı

"KREDİLERDE DÜŞÜŞ SINIRLI"

Yıl sonunda konut kredisi faizlerinin yüzde 2,5 seviyelerine yaklaşmasını beklediklerini ancak şu anda 2,65 seviyelerinin söz konusu olduğunu da ifade eden Özelmacıklı, "Yüzyılın konut projesindeki başvuruların 5,5 milyon seviyesinde olması konuta ne kadar çok ihtiyaç olduğunun bir göstergesi. Burada faizlerin yüzde 2 seviyesinin altına gerilemesi ile ipotekli satışlarda yüksek bir artış bekliyoruz. Konutta reel fiyat düşüşlerinin sonuna geldik. Faiz düşüşü kapsamında yatırımcılar için gayrimenkul piyasasındaki fırsatlar da sepette yer almalı" diyerek sözlerini noktaladı.