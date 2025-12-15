Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ev alacakların beklediği tarih! Uzman isim konut kredisi kullanacak tüketicileri uyardı

Aralık 15, 2025 12:15
1
tapu harcı

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Tapu dairelerinde Aralık ayının ikinci haftası itibarıyla yapılan satış işlem sayısı 3 milyonu geçti. Yıl sonuna kadar satışların 3,2 milyon seviyesine yaklaşması bekleniyor. Konut satışlarının da geçen yıla göre artış göstererek 1 milyon 500 bin sınırını aşması bekleniyor. Tapu harcı gelirleri de 140 milyar TL seviyesini yakalayabilir" dedi.

2
Tapu daireleri

Tapu dairelerinde Aralık ayının ikinci haftası itibarıyla yapılan satış işlem sayısı 3 milyonu geçti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gayrimenkul piyasasındaki özellikle Aralık ayında yoğun bir satış hareketliliği söz konusu. Tüm gayrimenkul satışlarında 15 Aralık itibarı ile toplam satış işlem sayısı 3 milyon sınırını geçti. Yıl içindeki toplam tapu harcı geliri ise rekor bir seviyede artarak şimdiden 130 milyar lirayı geçti. Toplam harç gelirlerinin yaklaşık yüzde 30'u ise İstanbul'daki işlemlerden elde edildi. BDDK verilerine göre de konut kredi hacmi 662 milyar lirayı aştı" dedi.
 

3
Veraset ve intikal beyannameleri

Veraset ve intikal beyannameleri için şimdiden yeni yıla randevu verildiğini de belirten Özelmacıklı, "Gerek müteahhitlerin yapacakları işlemler için gerekse de tapu işlemini sonra yaparız diyen eş, dost ve akrabalar için son 15 günlük süre iyi değerlendirilmeli. 2026 yılında uygulanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılı değerlerinin en fazla iki katı olarak belirlendi. 

4
tapu harcı

"Lakin bu durum satış bedellerinde 3 kata yakın bir fark oluşturabilecek. Tapu harcı rayiç değerden az olmamak kaydı ile gösterilen değer üzerinden toplamda yüzde 4 olarak tahsil ediliyor. Bu nedenle tapu harcındaki artış yeni yılda bu satışları oldukça etkileyecek. Bunun yanında tapu harcı dışında ödenen döner sermaye ücreti ödemesi ise her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu durumda örneğin İstanbul'da tapuda satış işlem başına alınan 5 bin 323,50 TL'lik döner sermaye bedeli yüzde 25,49 artışla 2026 yılında yaklaşık 6 bin 680,50 TL olacak" diye konuştu.
 

5
TOKİ PROJESİ

TOKİ PROJESİNDE SON DÖNEMEÇ

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Ev Sahibi Türkiye" projesi için başvurularda son haftaya girildiğine dikkat çeken Özelmacıklı, "Özellikle dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olmasını amaçlayan proje kapsamında e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık Perşembe, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla yapılan başvurular ise 19 Aralık Cuma günü sona erecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği kuraları 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Henüz başvuru yapmamış olan vatandaşların, bu önemli fırsatı kaçırmamaları için başvurularını belirtilen tarihler dolmadan tamamlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
 

6
KONUT KREDİSİ

"KREDİLERDE DÜŞÜŞ SINIRLI"

Yıl sonunda konut kredisi faizlerinin yüzde 2,5 seviyelerine yaklaşmasını beklediklerini ancak şu anda 2,65 seviyelerinin söz konusu olduğunu da ifade eden Özelmacıklı, "Yüzyılın konut projesindeki başvuruların 5,5 milyon seviyesinde olması konuta ne kadar çok ihtiyaç olduğunun bir göstergesi. Burada faizlerin yüzde 2 seviyesinin altına gerilemesi ile ipotekli satışlarda yüksek bir artış bekliyoruz. Konutta reel fiyat düşüşlerinin sonuna geldik. Faiz düşüşü kapsamında yatırımcılar için gayrimenkul piyasasındaki fırsatlar da sepette yer almalı" diyerek sözlerini noktaladı.

7
Ev alacakların beklediği tarih! Uzman isim konut kredisi kullanacak tüketicileri uyardı

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.