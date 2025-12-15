Menü Kapat
10°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı KPSS puan şartı var mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı branş dağılımının duyurulmasının ardından hangi mesleklerde alım yapılacak belli oldu. 3 bin personel alımı için 15 Aralık ile 26 Aralık tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. 130 psikolog, 63 hemşire alınacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı KPSS şartı da belli oldu.

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2’nci maddesine göre, puan sıralaması esas alınmak suretiyle mülakatsız 3.000 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Birçok kişinin başvuru yapacağı KPSS puan şartı da dikkat çekti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS PUAN ŞARTI VAR MI?

Yayımlanan ilan kılavuzuna göre her bir alan için farklı bir KPSS şartı bulunuyor.

Örneğin Mühendis İnşaat 4/B için 2024 KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puan almak, Makine Mühendisi 4/B için P3 türünden 60 puan almak gerekiyor. Öğretmen (4/B) (Özel Eğitim) için ise KPSS P10 türünden 60 puan alma şartı bulunuyor. Tüm branş dağılımı ve özel şartlar için BURAYA tıklayınız.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞLAR

3 bin personel alımındaki kadrolar şöyle:

• Sosyal Çalışmacı: 169
: 130
• Çocuk Gelişimcisi: 53
: 63
• Fizyoterapist: 42

• Çocuk Bakıcısı (Kadın): 798
• Çocuk Bakıcısı (Erkek): 651
• Engelli Bakıcısı (Kadın/Erkek): 194
• Yaşlı Bakıcısı (Kadın/Erkek): 580

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 112
• Temizlik Görevlisi: 98

• ASDEP: 43
• Diğer Sağlık Personeli: 21
• Mühendis: 16
• Öğretmen: 11
• Avukat: 10
• Tekniker: 4
• Mimar: 3
• Bakım Personeli: 2

