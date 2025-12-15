Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı KPSS puan şartı var mı?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle mülakatsız 3.000 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Birçok kişinin başvuru yapacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı KPSS puan şartı da dikkat çekti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS PUAN ŞARTI VAR MI?

Yayımlanan ilan kılavuzuna göre her bir alan için farklı bir KPSS şartı bulunuyor.

Örneğin Mühendis İnşaat 4/B için 2024 KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puan almak, Makine Mühendisi 4/B için P3 türünden 60 puan almak gerekiyor. Öğretmen (4/B) (Özel Eğitim) için ise KPSS P10 türünden 60 puan alma şartı bulunuyor. Tüm branş dağılımı ve özel şartlar için BURAYA tıklayınız.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞLAR

3 bin personel alımındaki kadrolar şöyle:

• Sosyal Çalışmacı: 169

• Psikolog: 130

• Çocuk Gelişimcisi: 53

• Hemşire: 63

• Fizyoterapist: 42

• Çocuk Bakıcısı (Kadın): 798

• Çocuk Bakıcısı (Erkek): 651

• Engelli Bakıcısı (Kadın/Erkek): 194

• Yaşlı Bakıcısı (Kadın/Erkek): 580

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 112

• Temizlik Görevlisi: 98

• ASDEP: 43

• Diğer Sağlık Personeli: 21

• Mühendis: 16

• Öğretmen: 11

• Avukat: 10

• Tekniker: 4

• Mimar: 3

• Bakım Personeli: 2