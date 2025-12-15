Araçtan terör örgütü DEAŞ flaması çıktı! Avustralya'daki saldırganların bağlantıları inceleniyor

Avustralya Sidney şehrinde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı kanlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Avustralya merkezli ABC News'ün haberine göre, ismi paylaşılmayan yetkililer, ASIO'nun, 2019'da, saldırganlardan birinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantısını soruşturduğunu ileri sürdü.

DEAŞ FLAMASI BULUNDU

Yetkililer, 24 yaşındaki saldırganın, kendini DEAŞ terör örgütünün Avustralya'daki "lideri" olarak gören hapisteki "Isaac El-Matari" adlı kişiyle "yakın bağlantısı" olduğunu iddia etti. Ayrıca yetkililer, saldırganların Bondi Plajı yakınlarında bulunan arabasında terör örgütü DEAŞ flamasının bulunduğunu belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, basına yaptığı açıklamada ASIO'nun 24 yaşındaki saldırganı Ekim 2019'da incelediğini doğrulayarak, "(Saldırgan) Diğerleriyle bağlantıları temelinde incelendi ve devam eden ya da şiddet eyleminde bulunacağı tehdidine ilişkin bir belirti olmadığı değerlendirmesi yapıldı." dedi.

''BU KİŞİLERDEN BİRİNİN FARKINDAYDIK''

ASIO Genel Müdürü Mike Burgess da dün yaptığı açıklamada, "Bu kişilerden birinin farkındaydık ancak acil tehlike olarak görülmüyordu. Bu nedenle burada ne olduğuna bakmamız gerek." ifadesini kullanmıştı.

ABC News'ün haberinde ASIO'nun soruşturduğu şüphelinin, Sydney kentinin güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğu belirtilmişti.

İsmi paylaşılmayan yetkililer, polisin Akram'ın evine baskın düzenlediğini ifade etmişti.

AVUSTRALYA KATLİAMIN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİ

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, silah yasalarının daha da sıkılaştırılacağını belirtti. Albanese, "Bir kişi tarafından kullanılan ya da ruhsatlanan silah sayısının kısıtlanması dahil daha sıkı silah yasalarını ulusal kabine gündemine ekleyeceğim." dedi.

Albanese, insanların durumunun zamanla "değişebileceğini", bu nedenle ruhsatların "daimi olmaması" gerektiğini söyleyerek bazı yasalar federal, bazıları eyalet düzeyinde uygulansa da bu konuda hemfikir olmak için çabalayacaklarını kaydetti.

SALDIRGANIN RUHSATLI 6 SİLAHI VARDI

Dün, saldırıyı düzenleyen saldırganlardan 50 yaşındaki babanın ruhsatlı silah sahibi olduğu, kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiği açıklanmıştı.

AVUSTRALYA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı. Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.