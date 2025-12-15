Menü Kapat
10°
Bu sene İstanbul'a kar yağacak mı 2025? Uzman isim beklenen kar yağışı için tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizde kar yağışı etkili olan yerler belli oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı yollar da ulaşıma kapandı. Milyonlarca kişi ise bu sene kar yağacak mı araştırmasına başladı. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a ne zaman kar yağacağına dair açıklamada bulundu.

Bu sene İstanbul'a kar yağacak mı 2025? Uzman isim beklenen kar yağışı için tarih verdi
Bu yıl kış ayı 'nde erken başlarken, için durum aynı değil. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği için Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi. Milyonların gözü 2025 yılında İstanbul'a kar yağacağı tarihte.

BU SENE İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI 2025?

Genel Müdürlüğü verilerine göre bu ay İstanbul'da kar beklentisi bulunmuyor. Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul'da yağış için yeni yılı beklemek gerektiğini söyledi. Yeni yıla gireceğimiz akşam kar yağışının olmasının da sürpriz olabileceğini söyledi. Şen, "Soğuk havanın bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur" ifadelerini kullandı.

Bu sene İstanbul'a kar yağacak mı 2025? Uzman isim beklenen kar yağışı için tarih verdi

BUGÜN KAR NEREDE YAĞDI?

MGM verilerine göre bugün Bolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Mu, Bitlis ve Artvin'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yarın ise Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Bolu ve Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu.

Bu sene İstanbul'a kar yağacak mı 2025? Uzman isim beklenen kar yağışı için tarih verdi

BUGÜN KAR YAĞACAK MI 15 ARALIK SALI?

Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklenmekte.

