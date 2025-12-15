Bu sene İstanbul'a kar yağacak mı 2025? Uzman isim beklenen kar yağışı için tarih verdi

Bu yıl kış ayı Doğu Anadolu Bölgesi'nde erken başlarken, İstanbul için durum aynı değil. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği kar yağışı için Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi. Milyonların gözü 2025 yılında İstanbul'a kar yağacağı tarihte.

BU SENE İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI 2025?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu ay İstanbul'da kar beklentisi bulunmuyor. Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul'da yağış için yeni yılı beklemek gerektiğini söyledi. Yeni yıla gireceğimiz akşam kar yağışının olmasının da sürpriz olabileceğini söyledi. Şen, "Soğuk havanın bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur" ifadelerini kullandı.

BUGÜN KAR NEREDE YAĞDI?

MGM verilerine göre bugün Bolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Mu, Bitlis ve Artvin'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yarın ise Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Bolu ve Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu.

BUGÜN KAR YAĞACAK MI 15 ARALIK SALI?

Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklenmekte.