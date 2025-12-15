EYT sonrası kademeli emeklilik için kritik sinyal! Murat Bal masadaki senaryoları anlattı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT düzenlemesinin dışında kalan yüz binlerce çalışan kademeli şekilde emekli olmayı bekliyor. Emeklilikte yaş, prim günü ve sigortalılık süresi gibi şartların, sigorta giriş tarihine göre kademeli şekilde artmasını sağlayan sisteme 'kademeli emeklilik' deniyor. 2025 itibarıyla kademeli emeklilikle ilgili bir yasa çıkarılmadı. Peki kademeli emeklilikte son durum ne, bu düzenleme gelecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevapladı.

MİLYONLAR BEKLİYOR

Kademeli emeklilik çıkmazsa, bu kesimi ne bekliyor?

Murat Bal: Kademeli emeklilik milyonların beklediği bir düzenleme. Aslında 9/9/99 öncesi ve Mayıs/2008 sonrasında kademeli bir düzenleme var. Ancak bu ara dönemde bu şekilde bir kademeli düzenleme yok. Emeklilik yaşı işe giriş tarihine göre 17 ila 20 yıl maksimum sürelerde etkilenebiliyor. Yani siz Eylül 1 değil de Ekim 1'de işe girdiyseniz birinde yaş sınırı olmadan 5975 günü tamamlayıp, diğerinde ise 60 yaşı bekleyen bir düzenleme ile emekli olacaksınız.

Dolayısıyla aradaki fark vicdanları sızlatır bir fark. İş barışını etkileyebilecek kadar büyük ve anayasal eşitlik açısından da sorun teşkil edecek bir fark. Bu döneme dair bir düzenleme olmazsa, özellikle yaşlar büyüdükçe daha fazla sesler yükselecek diye düşünüyorum.

KADEMELİ EMEKLİLİKLE HANGİ YAŞ GRUBU EMEKLİ OLACAK?

Kademeli emeklilik yasası çıkarsa emeklilik yaşı kaç yıl erkene çekilebilir?

Murat Bal: Kademeli emeklilik yaşı ile alakalı olarak talep 38/43 yaş aralığından başlıyor. Ancak ben pratikte bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Bugüne kadar yapılan yanlışların aynen devam etmesi başka bir hata olur. Elbette ki geçmiş yapılan hataların ceremesini yeni neslin çekmesi doğru değil, Ancak bir yerde bu kadar büyük hatalara da 'dur' demek gerekli.

Gerçekçi düşündüğümüz zaman kademenin düşük yaştan ileri doğru değil yüksek yaştan geri doğru olabileceğini düşünüyorum yani her 1.5 yıla bir yaş olmak üzere 60 yaşından geriye doğru gelen bir kademe olabilir. Tabii ki bunun nihai kararını devletimiz ve siyasi irade verecek, bizler ne dersek diyelim son karar mercileri onlar. Aynı şeyleri EYT çıkarken de yaşadık. Ben hala daha EYT'de yaş sınırı konulmamasını doğru bulmuyorum ve her fırsatta en büyük hatanın bu olduğunu düşünüyorum. Eğer kademe gelirse 7-10 yıl arasında bir erken emeklilik söz konusu olabilir, ancak tekrar belirtelim ki nasıl çıkacağını bilmediğimiz bir kanuna yorum yapıyoruz. Bunu da unutmayalım.

Sizce kademeli emeklilik gelir mi? Ne zaman gelebilir?

Murat Bal: Ben kademeli emeklilik olmalı diye düşünüyorum. Bunun da teknik olarak sebebi 1999 öncesinde var 2008 sonrasında var ama o ara dönemde yok. Bu teknik olarak da anayasal eşitlik ve iş barışı açısından da olması gereken bir şey. Ancak ne zaman olacağını ben de bilemem. Bu tamamen siyasi iradenin harekete geçmesi ile alakalı, bunun için de sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor. Sahalardan ayrılmadan görüşmelerle bu talepleri sıcak tutmak gerekli.