TGRT Haber
Aktüel
Editor
 Sumru Tarhan

HyperOS 3.1 güncellemesi almayacak olan telefon modelleri! Yeni güncellemeyi almayan Xiaomi cihazlar

HyperOS 3.1 güncellemesini almayacak olan modeller listesi belli oldu. Yenilikler sunacak olan güncelleme bazı Xiaomi modellerinde yer almayacak. HyperOS 3.1 güncellemesi Xiaomi’nin Android 16 tabanlı HyperOS 3’ün ilerletilmiş sürümü olarak biliniyor. Bazı modeller ise güncellemeden yararlanamayacak.

HyperOS 3.1 güncellemesi almayacak olan telefon modelleri! Yeni güncellemeyi almayan Xiaomi cihazlar
15 tabanlı 3 arayüzünü çalıştıran yen, güncellemeden yararlanamıyor. telefon modellerine sahip olanlar ise hangi modellerin almayacağını araştırmaya başladı.

HYPEROS 3.1 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK OLAN TELEFON MODELLERİ

  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12T
HyperOS 3.1 güncellemesi almayacak olan telefon modelleri! Yeni güncellemeyi almayan Xiaomi cihazlar
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Mix Fold 2
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Redmi 13C
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
HyperOS 3.1 güncellemesi almayacak olan telefon modelleri! Yeni güncellemeyi almayan Xiaomi cihazlar
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R Pro
  • Poco F5 5G
  • Poco F5 Pro
  • Poco M6 Pro
  • Poco X6 Neo

HANGİ XİAOMİ TELEFON MODELLERİ GÜNCELLEME ALMAYACAK?

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi Civi 3, Xiaomi Mix Fold 2, Xiaomi Pad 6 Max 14, Redmi 13C, Redmi K50 Ultra, Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 12T Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13R Pro, Poco F5 5G, Poco F5 Pro, Poco M6 Pro, Poco X6 Neo.

