HyperOS 3.1 güncellemesi almayacak olan telefon modelleri! Yeni güncellemeyi almayan Xiaomi cihazlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Android 15 tabanlı HyperOS 3 arayüzünü çalıştıran yen, güncellemeden yararlanamıyor. Xiaomi telefon modellerine sahip olanlar ise hangi modellerin güncelleme almayacağını araştırmaya başladı.
Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi Civi 3, Xiaomi Mix Fold 2, Xiaomi Pad 6 Max 14, Redmi 13C, Redmi K50 Ultra, Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 12T Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13R Pro, Poco F5 5G, Poco F5 Pro, Poco M6 Pro, Poco X6 Neo.