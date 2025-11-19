Akıllı telefon fiyatları 2026'da daha da artacak! Xiaomi Başkanı uyardı

Xiaomi, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklarken küresel bellek çipi fiyatlarındaki artışın akıllı telefon maliyetlerini yükselteceği konusunda bir uyarıda bulundu. Şirket, yapay zeka (YZ) patlaması nedeniyle bellek üreticilerinin önceliği veri merkezlerine kaydırmasının, cep telefonlarını önümüzdeki yıl daha da pahalı hale getireceğini öngörüyor.

BELLEK ÜRETİCİLERİ ÖNCELİĞİ YAPAY ZEKA PİYASASINA VERİYOR

GSMArena'nın haberine göre, Samsung gibi büyük bellek üreticileri, yapay zeka odaklı veri merkezi pazarının getirdiği büyük talep ve kazanç potansiyeli nedeniyle akıllı telefonlar için bellek üretimini ikinci plana atmış durumda. Kaynaklar, YZ furyasının bu kritik bileşenlerin maliyetini artırdığını belirtiyor.

Xiaomi Başkanı Lu Weibing, gelecek yıl akıllı telefonların fiyatlarının bu yıla göre daha da yükseleceğini ifade etti:

"Gelecek yıl baskının bu yıldan çok daha ağır olmasını bekliyorum. Genel olarak, tüketiciler ürünlerin perakende fiyatlarında büyük bir artış görebilirler. Baskının bir kısmı fiyat artışlarıyla ele alınmak zorunda kalabilir, ancak fiyat artışları tek başına bunu telafi etmeyecektir."

ARTIŞ TRENDİ DURMAYACAK: 2026'DA YENİ ZAMLAR YOLDA

Akıllı telefon fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimin, 2026 yılında durması, tersine dönmesi veya yavaşlaması beklenmiyor. Uzmanlar, Lu Weibing'in öngörülerinin gerçekleşmesi durumunda her yeni cihazın bir kez daha zamlanarak piyasaya sürüleceğine dikkat çekiyor.

Tüketicilerin birkaç yıl öncesine göre katlanarak artan akıllı telefon fiyatları karşısında endişeli olduğu görülüyor.