19°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Küpeler de akıllandı: Kan akışını kulaktan ölçen Lumia 2!

Dünyanın en küçük giyilebilir cihazı olduğu iddia edilen, kan akışı takibi yapabilen ve 7/24 kullanıma uygun Lumia 2 akıllı küpeler tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı!

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.11.2025
15:25
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
15:25

Giyilebilir teknoloji, son yıllarda modaya uygun aksesuarlar görünümünde vücudumuzu daha iyi anlamamıza yardımcı olan cihazlarla büyüyen bir trend yakaladı. Boston merkezli mühendislik firması Lumia, akıllı saat ve yüzüklerden sonra şimdi de "Lumia 2" akıllı küpe modelini kullanıma sundu.

New Atlas'ın haberine göre, altı yıllık bir geliştirme sürecinin ürünü olan Lumia 2, şimdiye kadar hiçbir giyilebilir cihazın sunmadığı sağlık verilerini sağlıyor.

Küpeler de akıllandı: Kan akışını kulaktan ölçen Lumia 2!

KAN AKIŞI TAKİBİ YAPABİLİYOR

Lumia 2'yi diğer benzer cihazlardan ayıran şey, kan akışınızı takip edebilmesi. Sol küpenin arkasında yer alan elektronik platform, kızılötesi ışık sensörü sayesinde beyne en yakın yüzeye yakın kulak atardamarındaki kan akışını ölçüyor.

Çoğu takip cihazı, bilekte veya parmakta yüzeysel kılcal damarları ölçmek için yeşil ışık kullanır ve daha az hassas veriler sunar. Yeni cihaz ise kafaya giden kan akışındaki düşüşleri tespit ediyor. Kan akışı, enerjimizi, odaklanma yeteneğimizi ve gün boyunca genel olarak nasıl hissettiğimizi etkileyen hayati bir faktör olarak öne çıkıyor.

Kan akışındaki değişimler, yediğiniz yemeğin ağırlığı, içtiğiniz su ve kahve miktarı, uyku ve egzersiz zamanı gibi kontrolü kolay pek çok şeye bağlı. Bu değişimleri düzenli olarak ölçmek oldukça zor; Lumia 2'nin çözmeyi vaat ettiği sorun da tam olarak bu.

Küpeler de akıllandı: Kan akışını kulaktan ölçen Lumia 2!

DİĞER VERİLERİ DE ÖLÇEBİLİYOR

Lumia 2'yi geliştirenler, bu küpelerin yalnızca kronik kan akışı bozukluğu olanlar için tasarlanmadığını, herkesin kan akışı düzenlerini bilmekten ve anlamaktan fayda sağlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca Lumia 2, kalp atış hızı, uyku takibi ve vücut sıcaklığı gibi verilerimizi de ölçebiliyor.

Lumia Kurucu Ortağı ve CEO'su Daniel Lee, "Giyilebilir cihazlar, kronik durumların evde yönetimine yardımcı olacaksa, klinik düzeyde verilere ihtiyaç duyulur ve kulak, bu verileri almak için ideal bir yerdir. Akıllı yüzükler saatlerden sonraki evrimdi. Akıllı küpeler ise giyilebilir cihazların on yılı aşkın süredir vaat ettiği şeyi yapacak" ifadesini kullandı.

Lumia 2 modeli uyurken, egzersiz yaparken veya duş alırken yani 7/24 takılabiliyor. Şarj bile çıkarılmadan yapılabiliyor. Cihaz, kolayca çıkarılıp değiştirilebilen modüler değiştirilebilir piller kullanıyor. Her bir pil paketi beş ila sekiz gün dayanıyor.

Küpeler de akıllandı: Kan akışını kulaktan ölçen Lumia 2!

SADECE ABONELİKLE ÇALIŞIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde 249 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak Lumia 2 modeli, aylık 9,99 dolar karşılığında tüm özelliklere ve ücretsiz donanım yükseltmelerine erişim sağlayacak.

