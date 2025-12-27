Vanspor maçı hangi kanalda? Hatayspor ile karşı karşıya gelecek

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maç programı da duyuruldu. Nefes kesen karşılaşmaların yayınlandığı kanal da belli oldu.

VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de bugün oynanacak olan müsabaka TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

VANSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

BUGÜNÜN MAÇLARI

Trendyol 1. Lig

13:30 Sivasspor - Bandırmaspor | TRT Spor, beIN Sports Max 1

13:30 Sarıyer - Bodrumspor | beIN Sports 2, tabii Spor 6

16:00 Vanspor - Hatayspor | TRT Spor, beIN Sports 2

19:00 Pendikspor - Esenler Erokspor | TRT Spor, beIN Sports 2