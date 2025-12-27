Vanspor maçı hangi kanalda? Hatayspor ile karşı karşıya gelecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maç programı da duyuruldu. Nefes kesen karşılaşmaların yayınlandığı kanal da belli oldu.
Trendyol 1. Lig'de bugün oynanacak olan müsabaka TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde oynanacak olan müsabakanın yayın bilgileri belli oldu. Müsabaka, TRT Spor kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Trendyol 1. Lig
13:30 Sivasspor - Bandırmaspor | TRT Spor, beIN Sports Max 1
13:30 Sarıyer - Bodrumspor | beIN Sports 2, tabii Spor 6
16:00 Vanspor - Hatayspor | TRT Spor, beIN Sports 2
19:00 Pendikspor - Esenler Erokspor | TRT Spor, beIN Sports 2