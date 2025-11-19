Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 Ömer Faruk Dogan

Facebook hesabında bunu yapan yandı! Meta resmen engelledi

Sosyal platform devi Meta, özgün içerik üretenlerin emeklerini korumak için harekete geçti. Yeni mobil araç sayesinde, Facebook Reels videolarının izinsiz kullanımını tespit etmek ve engellemek artık çok kolay.

Murat Makas
19.11.2025
19.11.2025
Facebook, Instagram ve 'ın sahibi Meta, içerik üreticilerinin çalışmalarını "içerik hırsızlarından" korumalarına yardımcı olacak yeni bir araç duyurdu. Facebook içerik koruması adı verilen özelliğin, bir içerik üreticisinin Facebook’a yüklediği özgün videolarının izinsiz kullanımlarını tespit etmek için tasarlandığını açıkladı.

Facebook hesabında bunu yapan yandı! Meta resmen engelledi

ÖZGÜN İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN TAM KONTROL

Sistem, bir kullanıcının videosunun başkası tarafından kullanıldığını tespit ettiğinde, içerik üreticisine bir uyarı gönderiyor. Uyarı ile birlikte içerik sahibi, videonun kopyası üzerinde tam kontrole sahip oluyor ve aşağıdaki işlemleri yapabiliyor:

Görünürlüğü engelleme: Kopyalanan Reels'ın hem Facebook hem de Instagram platformlarında görünürlüğünü tamamen engelleyebiliyor.

Atıf ekleme: Kopyalanan videonun performansını takip edebiliyor ve isterse çalışmasına atıf (kaynak) bağlantıları ekleyebiliyor.

İddiayı kaldırma: İçerik üzerindeki talebinden vazgeçerek, videonun platformlarında görünür kalmasına izin verebiliyor.

Meta, içerik koruma özelliğinin eklenmesini, özgün içerik üreticilerinin hırsızlar arasında kaybolmadan Facebook'ta başarılı olmalarına yardımcı olma çabasının bir parçası olarak görüyor.

Şirket, temmuz ayında büyük içerik üreticilerini taklit eden yaklaşık 10 milyon profili kaldırdığını ve spam içerik veya sahte etkileşimde bulunan 500 bin hesaba karşı işlem yaptığını açıklamıştı.

Facebook hesabında bunu yapan yandı! Meta resmen engelledi

YENİ SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Yeni koruma sistemi, telif hakkı sahipleri için Meta'nın mevcut Rights Manager (Telif Yöneticisi) aracıyla aynı eşleştirme teknolojisini kullanıyor. Araç, tespit ettiği her eşleşme için görüntüleme, takipçi sayısı ve para kazanma durumu gibi detayların yanı sıra eşleşme yüzdesini de gösteriyor.

Sistem, içerik üreticilerine, eşleşmelerin işaretlenip işaretlenmemesi konusunda tam kontrol sağlıyor. Örneğin bir kullanıcı, içeriğini kullanması için başka bir hesaba izin vermişse, bunları "izin verilenler listesine" ekleyebiliyor.

Sistem Instagram için de geçerli. Ancak videoların takibinin yapılabilmesi için Facebook'a da yüklenmiş olması şartı bulunuyor. Instagram’dan “Facebook’ta Paylaş” seçeneğiyle çapraz paylaşım yapanlar için de özellik aktif olarak çalışıyor.

Facebook hesabında bunu yapan yandı! Meta resmen engelledi

KİMLER ERİŞEBİLECEK?

Yeni içerik koruma sistemi, şirketin Facebook İçerik Para Kazanma programındaki içerik üreticilerine otomatik olarak sağlanıyor. Ayrıca Rights Manager kullananlara da erişim aşamalı olarak sunuluyor.

İçerik üreticileri, uygun olup olmadıklarını Haber Kaynağı, Profesyonel Kontrol Paneli ve profillerindeki bildirimlerden kontrol edebilir ya da Profesyonel Kontrol Paneli’nde “İçerik Koruması” altında araca erişimleri olup olmadığını görebilir. Dileyenler, Facebook'un internet sitesi üzerinden de erişim için başvuruda bulunabiliyor.

Meta, TechCrunch sitesine, mobil uygulama olarak kullanıma sunulan aracın, masaüstü Profesyonel Kontrol Paneli'ne eklenmesi için testler yaptığını açıkladı.

