Gemini 3 ve Gemini 3 Pro, Google'ın en gelişmiş yapay zeka modelleri olarak tanıtıldı

ABD'li teknoloji devi Google, salı günü itibarıyla bugüne kadar geliştirdiği "en gelişmiş yapay zeka sistemi" olan Gemini 3 ve Gemini 3 Pro modellerini tanıttı.

The Verge sitesinin haberine göre şirket yetkilileri, yeni modeli "şimdiye kadarki en zeki" ve "gerçeklere en sadık" sistem olarak tanımlıyor. Söz konusu lansman, teknoloji dünyasında büyük bir rekabetin fitilini yeniden ateşledi.

Özellikle OpenAI'ın GPT-5 modelini piyasaya sürerken yaşadığı çalkantılı süreç, Google cephesinde büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Teknoloji devi, Gemini 3 serisi ile yapay zeka yarışında öne geçmeyi planlıyor.

GEMINI 3 PRO İLK GÜNDEN HERKESİN ERİŞİMİNE AÇILDI

Google, amiral gemisi Gemini 3 Pro modelini ilk günden itibaren Gemini uygulaması üzerinden tüm kullanıcıların erişimine sundu. Arama (Search) aboneleri de anında erişim sağlayabilecek.

Google DeepMind Ürün Direktörü Tulsee Doshi, yeni modelin şirketin arama motorunu geliştirme vizyonuyla paralel olarak, bilgiyi "evrensel olarak erişilebilir ve yararlı" hale getirme hedefine daha da yaklaştırdığını ifade etti.

Doshi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bence bu yönde atılacak en büyük adım, sadece metin yanıtları paradigmasından çıkıp, size gerçekte görebileceğiniz şeylerin çok daha zengin ve eksiksiz bir görünümünü sunmaktır."

"ÇOK MODLU" YAPI

Gemini 3 Pro, metin, görüntü ve sesi ayrı ayrı işlemek yerine hepsini aynı anda algılayabilen bir yapıya sahip.

Google, söz konusu yeteneğe örnek olarak, modelin yemek tarifi fotoğraflarını analiz ederek bunları bir yemek kitabına dönüştürmesini veya video derslerden yola çıkarak interaktif bilgi kartları oluşturabilmesini gösteriyor.

Kullanıcılar, bahsi geçen iyileştirmeleri Google'ın ürün ekosisteminin tamamında hissedecek. Özellikle Gemini uygulamasındaki "Canvas" çalışma alanında daha kapsamlı programlar oluşturmak mümkün hale geliyor.

GOOGLE'DAN OPENAI'A "YALAKALIK" GÖNDERMESİ

Lansmanda dikkat çeken bir diğer detay ise Google'ın rakibi OpenAI'a yaptığı üstü kapalı göndermeler oldu.

Şirket, Gemini 3 Pro'yu ChatGPT'nin zaman zaman sergilediği "gereksiz övgülerden" uzak bir model olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Google yetkilisi Doshi, kullanıcıların yanıtlarda "belirgin" değişiklikler göreceğini belirtti. Modelin, klişelerden ve gereksiz iltifatlardan arındırılmış, "gerçekçi içgörüler" sunan, ne duymak istiyorsanız onu değil, neye ihtiyacınız varsa onu söyleyen zeki ve doğrudan bir yapıda olduğu vurgulanıyor.

Şirket ayrıca modelin, OpenAI'ın geçtiğimiz aylarda ChatGPT ile ilgili çözmek zorunda kaldığı "aşırı dalkavukluk" (sycophancy) sorununu azalttığını iddia ediyor.

GELİŞMİŞ AKIL YÜRÜTME YETENEĞİ

Gemini 3 Pro, gelişmiş akıl yürütme yetenekleriyle birlikte geliyor. Modelin daha karmaşık görevleri tamamlamasına ve daha uzun vadeli planlar yapmasına olanak tanıyor.

Model, şu anda deneysel aşamada olan "Gemini Agent" özelliğine de güç veriyor. Bahsi geçen asistan, Gemini uygulaması içinde e-postaları inceleyip düzenlemek veya seyahat planlayıp rezervasyon yapmak gibi işlemleri kullanıcı adına gerçekleştirebiliyor.

Yapay zeka modellerini kıyaslayan popüler platform LMArena'nın liderlik tablosunda zirveye yerleşen Gemini 3 Pro, "Deep Think" (Derin Düşünme) moduyla akıl yürütme kapasitesini daha da artırıyor; ancak ilgili özellik şimdilik sadece güvenlik testçilerinin kullanımına sunulmuş durumda.