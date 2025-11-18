Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Editor
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Beyin çiplerinde ameliyat devri bitiyor: MIT'den iğneyle enjekte edilen teknoloji

MIT araştırmacıları, Neuralink gibi cerrahi müdahale gerektiren beyin çiplerine alternatif olarak iğneyle enjekte edilebilen "Circulatronics" adlı bir teknoloji geliştirdi.

Elon Musk'ın Neuralink'i gibi şirketler, kafatasını açmayı ve beyne karmaşık teller yerleştirmeyi gerektiren cerrahi yöntemler üzerinde yoğunlaşırken, MIT'deki bir araştırma ekibi devrim niteliğinde bir beyin çipi alternatifi geliştirdi.

Ekip, kablosuz bir elektronik beyin implantı üzerinde çalışıyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemin, teknolojiyi çok daha erişilebilir hale getirecek, ameliyat gerektirmeyen bir çözüm sunabileceğini belirtiyor.

Circulatronics olarak adlandırılan platform, tek seferlik bir beyin çipinden ziyade otonom bir " platformu" olarak tanımlanıyor. Wellesley College ve Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılarla birlikte çalışan MIT ekibi, geliştirdikleri otonom biyo-elektronik implanta ilişkin yeni bir makale yayımladı.

Beyin çiplerinde ameliyat devri bitiyor: MIT'den iğneyle enjekte edilen teknoloji

SİSTEM "HÜCRESEL CYBORG" MANTIĞIYLA ÇALIŞIYOR

New Atlas'ın haberine göre, Circulatronics platformu, hastanın kan dolaşımına enjekte edildikten sonra beynin iltihaplı bölgelerine "seyahat edebilen", hücre altı boyutta kablosuz elektronik cihazlar grubu ile çalışıyor. Cihazlar, monosit adı verilen canlı bağışıklık hücreleriyle kaynaşarak bir tür "hücresel cyborg" meydana getiriyor.

Enjeksiyonun ardından cihazlar, birçok nörolojik hastalıkta önemli rol oynayan beyindeki iltihap bölgelerine gitmek için bağışıklık hücrelerinin "doğal trafiğini" takip ediyor. Hedef bölgeye ulaştıklarında, iltihaplı kısma yerleşiyorlar ve normalde iletilemeyen sinyalleri ulaştırmak amacıyla "elektriksel modülasyon" yani küçük elektrik şokları uyguluyorlar.

Beyin çiplerinde ameliyat devri bitiyor: MIT'den iğneyle enjekte edilen teknoloji

ALZHEİMER, MS VE FELÇ TEDAVİSİNDE UMUT OLABİLİR

Araştırmacılar, yayımladıkları makalede Circulatronics'in Alzheimer, multipl skleroz (MS), felç, beyin tümörleri ve omurilik yaralanmalarının tedavisinde kullanılabileceğini iddia ediyor. Ekip, deneysel cihazları kemirgenlerin beynine başarıyla implante ettiklerini ve elektriksel uyarım sağlamak için implantları kablosuz olarak kontrol edebildiklerini açıkladı.

Eğer teknoloji insan hastalarda da başarılı olursa, araştırmacılar Circulatronics'in geleneksel cerrahi ile tedavi edilmesi masraflı, zor ve tehlikeli olan beyin bölgelerinin tedavi kapsamını genişletebileceğini umuyor. Circulatronincs'in klinik denemelere üç yıl sonra başlanması planlanıyor.

Çalışmanın başyazarı Deblina Sarkar, yayınlanan bir videoda heyecan verici kısmı şöyle açıklıyor: "Geliştirilen teknoloji sadece beyinle sınırlı değil, gelecekte vücudun diğer bölgelerine de genişletilebilir."

