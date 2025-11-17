Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 Banu İriç

Ayın karanlık yüzünde sürpriz! İzlerine rastlandı

Ay'ın karanlık yüzünde inceleme yapan Çinli bilim insanları yeni bir keşif yaptı. "Çang'ı 6" keşif aracının yaptığı görev sırasında dünyadakinden farklı bir tepkimeyle demir paslanması bulundu.

Ayın karanlık yüzünde sürpriz! İzlerine rastlandı
AA
AA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
18:45
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
18:45

Çinli bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzüne gönderilen "Çang'ı 6" keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde, çarpmasının yol açtığı demir paslanmasının izlerine rastladı.

Şandong Üniversitesi, Bilimler Akademisi Jeokimya Enstitüsü ve Yünnan Üniversitesinden bilim insanları, sonuçlarını "Science Advances" dergisinde yayımladıkları araştırmada, Çang'ı 6 robotik keşif aracının, Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı'ndan topladığı kaya ve toprak örneklerinde mikro ölçekte hematit (α-Fe2O3) ve magemit kristalleri bulduklarını bildirdi.

Ayın karanlık yüzünde sürpriz! İzlerine rastlandı

DÜNYADAKİ GİBİ BİR PASLANMA DEĞİL

Araştırmacılar, söz konusu kristallerinin, dünya üzerinde alışılageldiği gibi demir ile oksijenin etkileşimiyle değil, göktaşlarındaki demir sülfürün çarpma etkisiyle oluşan uçucu oksijen ortamıyla temasıyla oluştuğunu belirtti.

Manyetik etkiye sahip bu kristallerin varlığının Ay'ın bu kutup bölgesindeki manyetik anomalilerin anlaşılmasına da yardımcı olacağına dikkati çeken bilim insanları, Ay çalışmalarına bilimsel temel sağladığını vurguladı.

Çinli bilim insanları, daha önce, Çang'ı 6 keşif aracının topladığı örneklerde Güneş Sistemi dışından geldiği anlaşılan, su ve organik malzemeler bakımından zengin meteorlarda görülen karbon kondrit elementleri keşfetmişti.

Ayın karanlık yüzünde sürpriz! İzlerine rastlandı

Çin, Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplama hedefiyle "Çang'ı 6" keşif aracını 3 Mayıs 2024'te uzaya göndermiş, 2 Haziran 2024'te Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki Apollo Çanağı'na iniş yapan keşif aracı, topladığı örneklerle 25 Haziran 2024'te Dünya'ya dönmüştü.

Çang'ı 6 göreviyle Çin, Ay'ın karanlık yüzeyinden örnek toplayan ilk ülke olmuştu.

