Dünyanın en iyi tavuk yemekleri açıklandı! Türkiye’nin yemeği birinci oldu

Dünyanın en iyi tavuk yemekleri açıklandı. Sık sık yaptığı sıralamalarda gastronomi dünyasına damga vuran Taste Atlas bu sefer en iyi tavuk yemeklerini belirledi. Türk yemeklerinin de sık sık yer aldığı sitede son açıklanan listede Türkiye’den bir yemek birinci sıraya oturdu.

Dünyanın en iyi tavuk yemekleri açıklandı! Türkiye’nin yemeği birinci oldu
Küresel çapta geniş bir veri tabanına sahip olan Taste Atlas, son yayınladığı liste ile yine gündeme oturdu. Kullanıcı puanları ve eleştirmen notları ile hazırladığı yemek listelerini kamuoyu ile paylaşan sitede bu sefer dünyanın en iyi tavuk yemekleri listesi yer aldı. Listenin zirvesinde yer alan yemek ise Türkiye’yi gurura boğdu…

DÜNYANIN EN İYİ TAVUK YEMEKLERİ AÇIKLANDI

Taste Atlas tarafından açıklanan “Dünyanın en iyi tavuk yemekleri” listesinin zirvesinde Türkiye’den “Piliç Topkapı” yemeği yer aldı. Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan ve Afyon mutfağıyla özdeşleşen Piliç Topkapı’da tavuk butları kullanılıyor. İç pilavda ise dolmalık fıstık, kuş üzümü ve baharatlar yer alıyor. Birbirinden farklı baharatların bir araya gelmesiyle oluşan yemek hem görüntüsü hem de lezzetiyle büyük beğeni topluyor. Bu eşsiz lezzetin “Dünyanın en iyi tavuk yemekleri” listesinin ilk sırasında yer alması da yemek severleri şaşırtmıyor.

Dünyanın en iyi tavuk yemekleri açıklandı! Türkiye’nin yemeği birinci oldu

LİSTENİN İKİNCİ SIRASINDA FAS MUTFAĞI VAR

Taste Atlas tarafından hazırlanan “Dünyanın en iyi tavuk yemekleri” listesinin ikinci sırasında ise Morocco’da yapılan Rfissa isimli yemek yer alıyor. Haşlanmış tavuk parçalarının ana malzeme olarak kullanıldığı yemekte mercimek soğan ve bayat ekmek ise lezzeti artıran noktaları oluşturuyor.

Dünyanın en iyi tavuk yemekleri açıklandı! Türkiye’nin yemeği birinci oldu

ÜÇÜNCÜ SIRADA KORE’NİN CHIKIN'I VAR

En iyi tavuk yemekleri listesinin üçüncü sırasında Kore mutfağına ait Chikin yemeği bulunuyor. Bu yemekte tavuk eti önce düşük ateşte kızartılıyor, sonrasında ise çıtır bir katman elde etmek için yüksek ateşte tavuklar bir kez daha kızartılıyor. Servis esnasında ise lezzeti artırmak için farklı soslar kullanılıyor.

Dünyanın en iyi tavuk yemekleri açıklandı! Türkiye’nin yemeği birinci oldu

