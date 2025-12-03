Kedi mamalarından nasiplenen tilki evin sahibine yakalandı!

Erzincan'da bir evin bahçesine gelen tilki, kedinin mamasından nasiplenip gitti. Binkoç Köyü'nde yaşayan bir vatandaş, evinin etrafındaki olağanüstü güvenlik önlemlerine rağmen kedileri için bıraktığı mamaların sürekli azaldığını fark edince takibe başladı. Evin dışında 12 bahçe içerisinde 7 köpeğin bulunduğu evin bahçesinde kuş uçmazken yemek bulamayan tilki girdi. Köpeklerin kokusuna ve havlamalarına rağmen, büyük bir soğukkanlılıkla bahçeye sızan kurnaz tilki, kediler için ayrılan mamaları afiyetle yerken ev sahibi tarafından saniye saniye görüntülendi.