Sokağa inen tilkiler böyle görüntülendi!

Bitlis’te aç kalan tilkilerin yerleşim alanlarına yaklaşması dikkat çekti. Bitlis şehir merkezinde görüntülenen tilkilerin tedirgin şekilde sokaklarda dolaştığı ve yiyecek aradığı anlar kameralara yansıdı. Araç seslerine ve insan hareketlerine karşı temkinli davranan tilkiler, zaman zaman hızla uzaklaşırken, sonrasında tekrardan bölgeye geldiği görüldü.