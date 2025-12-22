Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı: Yasaklı madde operasyonu genişliyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Habertürk TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gibi isimlerin uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınması gündemde yankı uyandırırken gazeteci Emrullah Erdinç'in de gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturmada son olarak Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da “uyuşturucu madde temin etme”, “kullanımını kolaylaştırma” ve “kullanma” suçlamalarıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.