Serasını koruyan tilkiye mangal partisi yaptı! Görenleri hayretler içerisinde bırakan dostluk

Amasya'da çiftçilik yaparak geçimini sağlayan evli ve 1 çocuk babası Necati Sarı, serasının yakınında annesiz kalan iki yavru tilkiyi beslemeye başladı. Halk arasında kurnazlığıyla bilinen tilkilerden biriyle dostluk kuran Sarı, bir ay boyunca tilkiye et pişirip mangal partisi bile yaptı. 6 aydır yetiştirdiği tilkiyle sıra dışı bir dostluk kurduğunu belirten 58 yaşındaki Sarı, "Tilkiyi kendime alıştırmak için bir ay mangal partisi yaptım. Dönerde verdim. Şimdi birbirimize çok alıştık" dedi. Gün geçtikçe büyüyüp güçlenen dostluk görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.