Balıkesir'deki depremden ürküten anlar

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.