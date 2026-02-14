Menü Kapat
15°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Hurda teşviği bekleyenlere soğuk duş! Erol Şahin milyonlarca araç sahibine kötü haberi verdi

Hurda araç teşviği çok büyük bir kesim tarafından bekleniyor. Yaşlı otomobil sahipleri, yeni bir araç alabilmek için hurda teşviğinden faydalanmak istiyor. Peki bu uygulamanın kapsamı ve gerçekliği ne? Otomotiv Uzmanı Erol Şahin, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a hurda konusundaki gelişmeleri anlattı.

Belirli bir yaşın üzerindeki eski araçların trafikten çekilip hurdaya ayrılması ve bunun karşılığında devlet tarafından sağlanan veya maddi destek uygulamasına hurda araç teşviği deniyor. Birçok yaşlı otomobil sahibi hurda araç konusunda gelişmeleri bekliyor. Peki bu teşviğin kapsamı ne? Ne zaman gelecek? Otomotiv Uzmanı Erol Şahin, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a hurda hakkında merak edilenleri anlatarak araç sahiplerine kötü haberi verdi. İşte detaylar...

Hurda teşviği bekleyenlere soğuk duş! Erol Şahin milyonlarca araç sahibine kötü haberi verdi

0:00 156
Hurda teşviği bekleyenlere soğuk duş! Erol Şahin milyonlarca araç sahibine kötü haberi verdi

ORTADA HURDA YASASI YOK!

Otomotiv Uzmanı Erol Şahin, "Aslında havanda su dövme durumu, çünkü ortada bir hurda yasası yok ve yakın bir tarihte olması da söz konusu değil. Bu, birkaç milletvekilinin verdiği matbu bir taslaktan ibaret" diyerek yasayı bekleyenlere kötü haberi verdi.

Şahin, Türkiye’de hurda teşviğinin bugüne kadar yalnızca iki kez uygulandığını hatırlatarak, kısa vadede yeni bir düzenleme ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekti.

Hurda teşviği bekleyenlere soğuk duş! Erol Şahin milyonlarca araç sahibine kötü haberi verdi

OLASI BİR YASA ÇIKARSA ŞARTLAR NE OLUR?

Şahin, ileride böyle bir düzenleme gündeme gelirse bazı temel kriterlerin mutlaka yer alması gerektiğinin altını çizdi. Şahin, olası bir teşvik modelinde "Hurdaya ayrılacak araca sahiplilik süresi mutlaka olmalı. En az 2-3 yıl araca sahip olma şartı gerekir. Aksi halde bu durum vatandaştan çok bu işin ticaretini yapan fırsatçılara fayda sağlar" dedi.

Hurda teşviği bekleyenlere soğuk duş! Erol Şahin milyonlarca araç sahibine kötü haberi verdi

Şahin, öne çıkan muhtemel kriterleri sıraladı:

En az 2-3 yıl sahiplilik şartı

%40 ve üzeri yerli katkı payına sahip araçların kapsama alınması

Hurda teşviği bekleyenlere soğuk duş! Erol Şahin milyonlarca araç sahibine kötü haberi verdi

ÖTV MUAFİYETİ VE 10 YIL SATMAMA ŞARTI

Uzman isim, tüketici açısından en önemli desteğin ÖTV muafiyeti olacağını belirterek "Tüketicinin buradan yararlanabilmesi için ÖTV muafiyeti oldukça yeterli gelecektir. Ayrıca böyle bir çalışmanın yerini bulması için mutlaka kamu bankaları kanalı ile uygun faiz ve vadede kredi imkanı sunulmalı" dedi.

Hurda teşviği bekleyenlere soğuk duş! Erol Şahin milyonlarca araç sahibine kötü haberi verdi

SEÇİM DÖNEMİ İHTİMALİ

Hurda teşviğinin ne zaman çıkabileceği sorusuna ise temkinli yaklaşan Şahin, düzenlemenin en iyi ihtimalle seçim dönemlerinde gündeme gelebileceğini ancak bu yasanın hayata geçirilmesinin %50’nin altında bir ihtimali olduğunu ifade etti.

Hurda teşviği bekleyenlere soğuk duş! Erol Şahin milyonlarca araç sahibine kötü haberi verdi

Sonuç olarak, otomobil piyasası uzmanlarına göre hurda araç teşviği konusunda kamuoyunda güçlü bir beklenti oluşsa da mevcut durumda somut bir yasa çalışması bulunmuyor. Uzmanlar, kısa vadede yeni bir düzenleme ihtimalini oldukça zayıf buluyor.

