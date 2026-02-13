Menü Kapat
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kredi kartı limitleri değişiyor: Son iki gün! Kart kullanan herkesi ilgilendiriyor!

Kredi kartı kullanıcıları için geri sayım başladı: 15 Şubat son gün! BDDK kararıyla bankalar, aktif kullanılmayan yüksek limitleri düşürecek. TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a büyük kesinti ve eğitim-sağlık harcamalarındaki kritik istisnanın detayları hakkında bilgi verdi.

Bengü Sarıkuş
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 17:22
13.02.2026
13.02.2026
saat ikonu 17:27

ve kredi genişlemesini kontrol altına alma stratejisi kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), kredi kartlarında kullanılmayan ancak sistemde tanımlı duran “boş” limitleri geri çekecek. TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a yapılacak değişikliğin detayları hakkında bilgi verdi.

Kredi kartı limitleri değişiyor: Son iki gün! Kart kullanan herkesi ilgilendiriyor!

BDDK’nın 29.01.2026 tarih ve 11367 sayılı kararı gereğince, mevcut kredi kartı limitlerinde 15.02.2026 tarihine kadar saptanan limit kullanımlarına göre kredi kartı limitlerinin düşürülmesine karar verildi.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI MUAF

BDDK'nın kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesi için bankalara verdiği süre ise önümüzdeki pazartesi doluyor. 15 Şubat'a kadar süre veren BDDK, eğitim ve sağlık harcamalarını muaf tuttu. Bu harcamalar dışında bütün kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenecek.

Kredi kartı limitleri değişiyor: Son iki gün! Kart kullanan herkesi ilgilendiriyor!

BDDK'nın ocak ayı sonunda aldığı kararlara göre, limit azaltması yapılırken, bir kişiye ait bütün kartların toplam limiti esas alınacak. BDDK kararına göre limit belirlenmesinde 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları dikkate alınacak.

BDDK bu kararında, bir kişinin tüm bankalardaki kredi kartı limitlerini;

400.000 TL’ye kadar olanlar,

400.000 – 750.000 TL’ye kadar olanlar,

750.000 TL’den fazla olanlar olmak üzere üçe ayırdı.

Kredi kartı limitleri değişiyor: Son iki gün! Kart kullanan herkesi ilgilendiriyor!

400 BİN LİRA ALTI LİMİTLER ETKİLENMEYECEK

Kredi kartı limitleri 400.000 TL’ye kadar olanlar için limit düşürme ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

Kredi kartı limitleri 400.000 – 750.000 TL olanlar için; Ocak 2025 – Ocak 2026 arasında hesap kesim tarihlerinde (bankalardaki toplam borç) kullanılabilir limitin en düşük olduğu miktarın %50’sine tekabül eden tutar kadar limit azaltımı yapılacak. Ancak 400 bin liranın biraz üstünde limiti olan bütün kartların limitinin düşme ihtimali var.

Kredi kartı limitleri değişiyor: Son iki gün! Kart kullanan herkesi ilgilendiriyor!

Yani 700.000 TL toplam kredi kartı limiti olan bir müşterinin, Ocak 2026 ayı içinde 21 Ocak itibarıyla kredi kartları borçları toplamı en yüksek meblağa ulaşmış ve kullanılabilir limiti en düşük seviyeye indirilecek.

Bu meblağ 21 Ocak’ta 475.000 TL borç ve 225.000 TL kullanılabilir limit olarak ortaya çıkacaktır. Bu durumda bu tüketicinin kredi kartı limiti, 225.000 / 2 = 112.500 TL azaltılarak 16 Şubat’ta bütün bankalardaki kredi kartı limiti 587.500 TL’ye düşecektir. Yani yüzde 50 oranında kesinti yapılacak.

Kredi kartı limitleri değişiyor: Son iki gün! Kart kullanan herkesi ilgilendiriyor!

Kredi kartı limitleri 750.000 TL’den fazla olan finansal tüketiciler için; dönem içerisinde kredi kartı borçlarının en yüksek olduğu, dolayısıyla kullanılabilir limitlerinin en az olduğu tarihte, kullanılabilir limitlerinin %80’i oranında limit düşürülecektir.

Toplam 2.000.000 TL kredi kartı limiti olan başka bir tüketicinin, en fazla harcama yaptığı ayda 200.000 TL harcadığını düşünelim. Bu durumda en düşük kullanılabilir limiti 1.800.000 TL’dir. Limitinden 1.800.000 x %80 = 1.440.000 TL düşülecek ve toplam limiti 560.000 TL’ye düşecektir. Yani limiti yüksek olup kullanım oranı düşük olanların kaybı daha büyük olacak.

Kredi kartı limitleri değişiyor: Son iki gün! Kart kullanan herkesi ilgilendiriyor!

Kart limitini aktif kullanan ve borç bakiyesi yüksek olanların limitleri nispeten daha az düşecek. Buna karşılık kartını neredeyse hiç kullanmayanların atıl bakiyeleri ise azaltılacak.

Bir başka önemli konu ise limit azaltma işleminin yapıldığı tarihte, toplam limitin dönem içerisindeki en az kullanılabilir limitten daha düşük olması hâlidir. Bu durumda, limit azaltım tarihindeki mevcut kullanılabilir limit dikkate alınacak.

#bddk
#tüketici hakları
#Enflasyonla Mücadele
#Kredi Kartı Limiti
#Kredi Genişlemesi
#Ekonomi
