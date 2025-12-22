Şamil Tayyar açıkladı! 'Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı oldu'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ettiği uyuşturucu soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Dosya kapsamında tutuklu bulunan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci’nin hukuki süreciyle ilgili önemli bilgiler kamuoyuna yansıdı. TGRT Haber’de yayınlanan "Medya Kritik" programında konuşan gazeteci yazar Şamil Tayyar, Cebeci’nin itirafçı olduğunu iddia etti.

SORUŞTURMA YENİ İSİMLERE UZANABİLİR

Şamil Tayyar, uyuşturucu operasyonunun kapsamının genişleyebileceğine dikkat çekerek, her itirafın yeni gözaltı ve tutuklama kararlarını beraberinde getirebileceğini ifade etti. Tayyar, programda yaptığı değerlendirmede sürecin işleyişine dair şu ifadeleri kullandı:

"Hani genişler mi, genişlemez mi? Nerede durur? Bunu bilmek mümkün değil ama hani biraz da perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler değil mi? Yani gidişata baktığımızda bu soruşturmaya yeni isimlerin eklenme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Şimdi her itiraf yeni isimleri gündeme getiriyor ve onlarla ilgili inceleme soruşturma işte gözaltı ve tutuklama kararları doğurabiliyor. Mesela bu HaberTürk vesilesiyle ismini çok zikrettiğimiz ve konuştuğumuz sunucu var. Rümeysa Cebeci. Şimdi o itirafçı oldu."

"YARI İTİRAFÇI" TARTIŞMASI

Program sırasında Cebeci’nin tam olarak etkin pişmanlıktan yararlanıp yararlanmadığına dair yaşanan diyaloglarda, adli makamlardan alınan duyumlar da paylaşıldı. Şamil Tayyar, resmi sürecin devam ettiğini belirterek durumu şu sözlerle detaylandırdı:

"Neyse ben oldu diyeyim siz olmadı deyin kayda böyle girsin. Şimdi tamam bu bir yarı oldu yarı oldu yarı oldu... Bazı bilgileri verdi. O bilgilerle beraber soruşturmanın seyri değişebilir."

Gazeteci Cem Küçük ise, Cebeci'nin Sadettin Saran ile arasında geçen diyalogları kabul ettiğini belirtti.

"CEBECİ TAHLİYE EDİLEBİLİR"

Gazeteci Şamil Tayyar, Cebeci'nin önümüzdeki günlerde yeniden ifadesine başvurulması ve verdiği bilgilerin teyit edilmesi durumunda, tutuksuz yargılama seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtti.

SİYASETÇİ YOK TELEVİZYON DÜNYASI VAR

Soruşturmanın hangi kesimlere sirayet edeceği konusuna da değinen Tayyar, şu anki verilerin siyasi bir ayağa işaret etmediğini vurguladı. Mevcut tabloda daha çok iş dünyası, ticaret dünyası, finans çevreleri ile televizyon dünyasının yer aldığını belirtti.