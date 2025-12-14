Ela Rümeysa Cebeci'den ofiste skandal uyuşturucu videosu! Cem Yılmaz'a gönderdi, aldığı cevap dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz 5 Aralık'ta başlatılan yasaklı madde kullanımına ilişkin yürütülen soruşturmada Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler, yasaklı madde kullanımına yönelik test için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

MEHMET AKİF ERSOY VE 7 KİŞİ TUTUKLANDI

9 Aralık'ta genişletilen soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 ismi daha gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen isimlerden Ersoy ve 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dün akşam saatlerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde olan Habertürk'te Cebeci'nin işine son verildiği öğrenildi.

ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN HABERTÜRK OFİSİNDE SKANDAL VİDEOSU!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından cep telefonu incelenen ünlü spikere ait bir video gündeme geldi. HaberTürk ofisinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, Cebeci'nin halk arasında likit esrar olarak bilinen ve etken maddesi THC (Tetrahidrokannabinol) olan uyuşturucu maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullandığını anlattığı anlar yer aldı. Cebeci'nin bu videoyu ünlü komedyen Cem Yılmaz'a yolladığı tespit edildi.

CEM YILMAZ'IN CEVABI GÜNDEM OLDU

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, yasaklı madde kullandığı anları görüntüleyen Cebeci'nin videosuna yanıt olarak, "Ben o işleri 1998'de bıraktım" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.

İNCELEMELER DERİNLEŞECEK

Soruşturma kapsamında Jandarma İl Komutanlığı tarafından yürütülen dijital incelemelerin daha da derinleşmesi bekleniyor. Soruşturma, ünlü isimlerin uyuşturucu madde temini ve kullanımıyla ilgili bağlantılarını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.