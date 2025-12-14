Ucuzluk çarşısı can pazarına döndü! Kadınlar ezilmekten son anda böyle kurtuldu

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde açılışı yapılan ucuzluk çarşısı yaşanan izdiham nedeniyle can pazarına dönüştü. İstediği ürünleri avantajlı fiyatlarla almak isteyen kadınlar açılışa hücum ederken, ezilmekten son anda kurtuldular.

Ergani’de vatandaşlar bir ucuzluk merkezinin açılışı için sabahın erken saatlerinden itibaren dükkanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Açılış konuşmalarının ardından kurdelenin kesilmesiyle birlikte kadınlar ve çocuklar ucuz ürünlerin satıldığı dükkana girmek için kapılara hücum etti. Pek çok kadın ezilme tehlikesi yaşarken, uygun fiyatlı ürünleri almak isteyenler kıyasıya bir yarışın içine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.