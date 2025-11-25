Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Kurtuluş kutlamasında izdiham! Ezilme tehlikesini göze aldıkları şey hayrete düşürdü

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı resmi törenler, gösteriler ve kortej geçişiyle kutlandı. Tören sonrası esnaflar çeşitli malzemeler dağıttı. Halk dağıtılan ürünleri almaya çalışırken arabaların altında kalıyordu. Görüntülerde 1 litrelik yağ için tartışanlar görüldü. O anlar kameralara böyle yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 17:14

'de sabah saatlerinde Edirne'nin kurtuluşu için halk bir araya geldi. Resmi törenin ardından kutlamalar Atatürk Bulvarı'nda devam etti. Öğrenciler kurtuluş mücadelesini simgeleyen gösteriler sahneledi. Program sonunda Türk bayrağı Vali Sezer'e teslim edildi. Halk oyunları ekipleri sahne alarak renkli gösteriler sundu. Kutlamalar, askeri birlikler, jandarma ve polis ekipleri, öğrenciler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının kortej geçişiyle sürdü.

Kurtuluş kutlamasında izdiham! Ezilme tehlikesini göze aldıkları şey hayrete düşürdü

ESNAF MALZEME DAĞITIRKEN İZDİHAM YAŞANDI

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde düzenlenen törende vatandaşlara sıvı yağ ve yiyecek dağıtımı esnasında yaşandı. Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kentte coşkuyla kutlandı. Törende halk oyunları gösterilerinin ardından kortej geçişi düzenlendi. Esnafın geçişi sırasında ise vatandaşlara araçlardan badem ezmesi, süpürge, şekerleme ve 1 litrelik sıvı yağ dağıtıldı. Kamyonlardan dağıtılan ürünleri almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarışırken, bir vatandaş ise metrelerce sürüklenerek yere düştü. Yağ alabilmek için bazı vatandaşlar ise birbirleriyle kavga etti. Yaşanan izdiham üzerine polis ekipleri devreye girdi. Çevre güvenliği alan polisler, ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan vatandaşları kaldırıma çıkardı.

Kurtuluş kutlamasında izdiham! Ezilme tehlikesini göze aldıkları şey hayrete düşürdü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'in iddiasına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan cevap: FETÖ kutlama pastası kesiyor
ETİKETLER
#edirne
#esnaf
#izdiham
#kutlama
#kurtuluş savaşı
#103.yıl Dönümü
#Sıvı Yağ
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.