Kurtuluş kutlamasında izdiham! Ezilme tehlikesini göze aldıkları şey hayrete düşürdü

Edirne'de sabah saatlerinde Edirne'nin kurtuluşu için halk bir araya geldi. Resmi törenin ardından kutlamalar Atatürk Bulvarı'nda devam etti. Öğrenciler kurtuluş mücadelesini simgeleyen gösteriler sahneledi. Program sonunda Türk bayrağı Vali Sezer'e teslim edildi. Halk oyunları ekipleri sahne alarak renkli gösteriler sundu. Kutlamalar, askeri birlikler, jandarma ve polis ekipleri, öğrenciler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının kortej geçişiyle sürdü.

ESNAF MALZEME DAĞITIRKEN İZDİHAM YAŞANDI

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde düzenlenen törende vatandaşlara sıvı yağ ve yiyecek dağıtımı esnasında izdiham yaşandı. Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kentte coşkuyla kutlandı. Törende halk oyunları gösterilerinin ardından kortej geçişi düzenlendi. Esnafın geçişi sırasında ise vatandaşlara araçlardan badem ezmesi, süpürge, şekerleme ve 1 litrelik sıvı yağ dağıtıldı. Kamyonlardan dağıtılan ürünleri almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarışırken, bir vatandaş ise metrelerce sürüklenerek yere düştü. Yağ alabilmek için bazı vatandaşlar ise birbirleriyle kavga etti. Yaşanan izdiham üzerine polis ekipleri devreye girdi. Çevre güvenliği alan polisler, ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan vatandaşları kaldırıma çıkardı.