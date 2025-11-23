10 liralık ayakkabı izdihamı! Duyan koştu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mağaza, açılışa özel ürünleri 10 liradan satışa sununca ilgi yoğun oldu. Düzenlenen indirim kampanyası izdihama yol açtı.



Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık kısa süreli izdihama sebep oldu.

Yoğunluk nedeniyle mağaza çalışanları da zaman zaman zor anlar yaşadı. Sıra ile içeri girenler, 10 liralık ürünlerden alabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Herhangi bir yaralananın olmadığı açılışta, dikkat çeken ise erkeklerin de kalabalığa karışmış olması oldu.