 | Bengü Sarıkuş

Ramazan öncesi SYDV'lere 1,9 milyar TL aktarıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ramazan gelmeden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenecek destek ödemesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerin gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,9 milyar lira kaynak verildiğini söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 17:09

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öncesinde hanelerin gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,9 milyar lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Ramazan öncesi SYDV'lere 1,9 milyar TL aktarıldı!

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu anımsatarak, bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılacağını belirtti.

Ramazan öncesi SYDV'lere 1,9 milyar TL aktarıldı!

SYDV'lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü aktaran Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

Ramazan öncesi SYDV'lere 1,9 milyar TL aktarıldı!

"Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV'lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,9 milyar lira tutarında kaynak aktardık."

ETİKETLER
#sosyal yardım
#bakanlık
#ramazan
#ihtiyaç sahibi
#gıda yardımı
#Ekonomi
