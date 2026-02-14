Altın için tarihi rekora hazırlanın! Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

Altın piyasası kadar derin ve güçlü olmadığı için, ayrıca manipülasyonlara daha açık olduğu için gümüşte volatilitenin çok yüksek olduğunu ifade eden uzman isim "Bu nedenle gümüşe “şeytanın metali” deniyor. Çünkü yükselişleri de çok sert, düşüşleri de çok sert olabiliyor" dedi.

