Altın için tarihi rekora hazırlanın! Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

Şubat 14, 2026 16:01
1
Altın için tarihi rekor

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Çok oynak hareketler gösteren altın ve gümüş için alıp satma zamanı kritik önem taşıyor. Yatırımcılar stratejik hata yapmamak için 2026 yılında özellikle gram altın fiyatının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki altın yeniden tarihi rekorlara hazırlanıyor mu? Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon kanalında yatırımcılar için çok kritik bilgilere yer verdi.

2
Gümüş fiyatları

Gümüş fiyatlarında yaşanan çakılmaya ilişkin konuşan Eryılmaz, "Asıl köpük gümüş tarafındaydı. Bunun birinci nedeni buydu. İkinci neden ise gümüş piyasasının altın kadar likit olmaması" dedi. 

3
şeytanın metali

Altın piyasası kadar derin ve güçlü olmadığı için, ayrıca manipülasyonlara daha açık olduğu için gümüşte volatilitenin çok yüksek olduğunu ifade eden uzman isim "Bu nedenle gümüşe “şeytanın metali” deniyor. Çünkü yükselişleri de çok sert, düşüşleri de çok sert olabiliyor" dedi.
 

4
Altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası yine aynı uyarının yapıldığını belirten Eryılmaz, "Dikkatli olun, piyasanın oturmasını görmek lazım. Nasıl olsa düştü, burası dip, hemen alayım" mantığıyla hareket etmemek gerekiyor. Uzun vadeli altın yatırımcısı için her belirgin geri çekilme kademeli alım fırsatı olabilir. "Al ve unut" stratejisi denildiğinde ise en az üç yıllık bir perspektif kastediliyor" diyerek üç yıl boyunca alıp hiç dokunmayacak olan yatırımcıdan söz edildiğini ifade etti.
 

5
altın gümüş

Bu ortamda altının, gümüşe göre daha güvenilir görüldüğünü belirten Eryılmaz, "Eğer toparlanma olacaksa altının daha güçlü toparlanması ve tarihi rekorlarını bu yıl görmesi, hatta üzerine çıkması bekleniyor. Gümüş için ise aynı iyimserlik yok. Geçmişte de sert düşüşlerden sonra altın toparlanırken gümüşün aynı performansı gösteremediği dönemler oldu. Üstelik gümüş bir günde yüzde 10 düşebiliyor" dedi. 

6
Fed faiz indirimi

Eryılmaz ayrıca "Nitekim ABD’den gelen güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası “Fed faiz indirimini geciktirebilir” algısı oluştu ve bu durum faizlerin yüksek kalacağı beklentisiyle altın ve gümüş üzerinde baskı yarattı. Altın yüzde 2 düşerken gümüş yüzde 10 düşebildi" dedi.
 

7
Enflasyon verisi

Enflasyon verisi beklentilere paralel geldiğinde ise piyasada bir miktar rahatlama olduğunu hatırlatan Eryılmaz, piyasanın biraz daha dengelenmesini beklemek gerektiğini vurguladı. 
 

8
altın

Altında da kısa vadede yüklü alımların tehlikeli olacağını belirten Eryılmaz, "Uzun vadeli yatırımcıların parayı tek seferde değil, ikiye ya da üçe bölerek belirgin geri çekilmelerde kademeli alım yapmaları daha sağlıklı olduğunu ifade etti.
 

9
direnç seviyeleri

“Piyasanın oturması” ifadesiyle kastedilen ise özellikle gümüş tarafındaki kaldıraçlı pozisyon risklerinin azalması. Birkaç gün üst üste önemli direnç seviyelerinin üzerinde kalıcılık görülmeden “piyasa oturdu” demek zor.
 

10
karışık ve volatil

Son dönemde ABD’den gelen verilerin de karışık ve volatil olmasının fiyat hareketlerini artırdığını söyleyen Eryılmaz, "Yükselişin de düşüşün de her zaman somut bir jeopolitik nedeni yok; bu da yatırımcı psikolojisini daha hassas hale getiriyor" dedi.
 

11
GRİ METALLERDE DURUM NE?

GRİ METALLERDE DURUM NE?

Platin ve paladyumun da gümüşle birlikte hareket eden, “gri metaller” olduğunu hatırlatan Eryılmaz, "Gümüşteki baskı bu metalleri de etkiliyor. Üstelik platin ve özellikle paladyum gümüşten bile daha volatil. Bu nedenle daha dikkatli olmak gerekiyor" dedi.
 

12
bakır fiyatları

Eryılmaz, "Bakır tarafında ise durum biraz farklı. Geçen yıl bakır fiyatları ciddi yükseldi. Bunun temel nedeni arz açığı ve madencilikte yaşanan sorunlardı. Ayrıca elektrikli araçlar gibi yeni teknolojilerde yoğun kullanımı da talebi artırıyor." dedi. 

13
gümüş

Ayrıca uzman isim, "Gümüşe alternatif olabileceği beklentisi de fiyatları destekledi" diyerek bu yıl da arz açığının devam etmesi nedeniyle bakırın güçlü kalabileceğini ifade etti.
 

