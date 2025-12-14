Beşiktaş'ta kaleci harekatı! Yıldızlar, Kartal'ı cezbetti

Trendyol Süper Lig’de 25 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş’ta dikkatler ara transfer döneminde yapılacak hamlelere çevrildi. İngiltere pazarına yönelen siyah-beyazlılar birçok oyuncuyu gündemine alırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Kalede sezona Mert Günok ile başlayan ancak Ersin Destanoğlu ile devam eden siyah-beyazlılara Chelsea'dan Filip Jörgensen önerildi.

KONTENJANA UYUYOR OLMASI BÜYÜK AVANTAJ

Danimarkalı eldivenin genç yabancı kontenjanına uyması Beşiktaş cephesini cezbettiği ortaya çıktı. Kara Katal'ın 23 yaşındaki file bekçisi için ocak ayında somut bir hamle yapabileceği belirtildi.

DUDAK UÇUKLATAN TRANSFER ÜCRETİ

Filip Jorgensen, 2024 yazında 24. 5 milyon Euro karşılığında, altyapısından yetiştiği Villarreal'den Chelsea'ye transfer olmuştu.

Bu sezon İngiliz ekibiyle 5 maça çıkan başarılı file bekçisi 1 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

RADARDA 2 İSİM DAHA VAR

Kartal'ın dikkatini çeken diğer isimler ise Manchester City'den James Trafford ve Tottenham'dan Antonin Kinsky. Donnaruma'nın gelişi sonrası yedek pozisyonuna düşen Trafford'un City'den ayrılması bekleniyor.

Antonin Kinsky de 2 lig kupası maçı dışında Tottenham Hotspur'da forma şansı bulamadı.