Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde Rafa Silva kararı!

Beşiktaş'ta Rafa Silva için fikirler değişmedi. İlk olarak takımdan ayrılmak isteyen ve ardından ise siyah beyazlılarla yeniden antrenmanlara çıkmaya başlayan Rafa Silva, Trabzonspor maçının geniş kadrosuna da yazılmadı.
Beşiktaş'ın dev maçtaki kadrosu netleşti. Rafa Silva'nın yanı sıra Svensson, Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu da kritik karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.