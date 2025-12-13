Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Hogwarts Legacy para iadesi nasıl, nereden alınır? Yakın zamanda satın alanlara para iadesi

Son günlerde yeniden popülerleşen Hogwarts Legacy yakın zamanda yapılan satın alımlarda para iadesi yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ücretsiz olan oyunu yakın zamanda satın alanlar Hogwarts Legacy para iadesi nasıl, nereden alınır araştırmasına başladı.

Hogwarts Legacy para iadesi nasıl, nereden alınır? Yakın zamanda satın alanlara para iadesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 19:43

Hogwarts Legacy oyunu geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak sunulurken binlerce kişi 'te kütüphanesine ekledi. Yakın zamanda alanlar ise para iadesi nasıl yapılır araştırmasına başladı.

HOGWARTS LEGACY PARA İADESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Epic Games, yakın zamanda Hogwarts Legacy satın alanlara oyuna ücretsiz sahip oynamaları için para iadesi yapmaya başladı. Oyuna sahip olanlar Epic Games'te satın alma geçmişine bakarak para iadesi alıp almadığını öğrenebiliyor. Belirlenen tarihler içerisinde satın alanlara otomatik olarak para iadesi yapılıyor ve mail ile bilgilendirme yapılıyor.

Hogwarts Legacy para iadesi nasıl, nereden alınır? Yakın zamanda satın alanlara para iadesi

HOGWARTS LEGACY PARA İADESİ NASIL YAPILIYOR?

Ücretsiz olan oyunu yakın zamanda satın alan kullanıcılar oyunu ücretsiz olarak oynayabilmesi için para iadesi yapılıyor. Yakın zamanda alanlara kısa süre içerisinde para iadesi yapıldı ve mail gönderildi. Kullanıcılara otomatik olarak yapılan para iadesi, mail bilgilendirmesi ile tamamlanıyor.

