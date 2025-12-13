Google asistan öldü mü, ne oldu? Son kullanma tarihi duyuruldu

2016’da kullanıma giren dijital asistan 10 yıla yaklaşan yolculuğunun son aşamasına giriyor. Google'ın sesli asistanı Google Asistan, yapay zeka modeli Gemini lehine aşamalı olarak kaldırılacak.

GOOGLE ASİSTAN ÖLDÜ MÜ İDDİALAR ARTTI

Google, son dönemde Gemini’yi Android telefonlar, Android Auto, Wear OS, Google TV ve diğer platformlarda birincil dijital yardımc haline getirirken Google Asistan'ın sonu geliyor. Google, tabletler, akıllı hoparlörler, akıllı ekranlar, Wear OS saatler ve hatta araç içi sistemler dahil olmak üzere Asistan'ın bulunduğu tüm cihazlarda artık sona geliniyor.

GOOGLE ASİSTAN KAPANDI MI, NE OLDU?

Google Asistan'ın son kullanma tarihi belli oldu. Google, Android Auto destek sayfaları aracılığıyla sessizce haberi duyurdu. Mart 2026'da son kez kullanılacak olan Google Asistan yerini Gemini'ye bırakıyor. Gelişen yapay zeka teknolojisi ile artık Google'da yapay zekadan faydalanacak. Bu şekilde daha hızlı cevap alınacak ve akıl yürütmeler gelişecek.