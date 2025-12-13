Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Google asistan öldü mü, ne oldu? Son kullanma tarihi duyuruldu

Google'ın Gemini odaklı yapay zeka dönemine geçmesi ile beraber Google Asistan'ın da sonu geliyor. Birçok kişini kullandığı araç için son kullanım tarihi belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Google asistan öldü mü, ne oldu? Son kullanma tarihi duyuruldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 19:15

2016’da kullanıma giren dijital asistan 10 yıla yaklaşan yolculuğunun son aşamasına giriyor. 'ın sesli asistanı Google Asistan, modeli lehine aşamalı olarak kaldırılacak.

GOOGLE ASİSTAN ÖLDÜ MÜ İDDİALAR ARTTI

Google, son dönemde Gemini’yi Android telefonlar, Android Auto, Wear OS, Google TV ve diğer platformlarda birincil dijital yardımc haline getirirken Google Asistan'ın sonu geliyor. Google, tabletler, akıllı hoparlörler, akıllı ekranlar, Wear OS saatler ve hatta araç içi sistemler dahil olmak üzere Asistan'ın bulunduğu tüm cihazlarda artık sona geliniyor.

Google asistan öldü mü, ne oldu? Son kullanma tarihi duyuruldu

GOOGLE ASİSTAN KAPANDI MI, NE OLDU?

Google Asistan'ın son kullanma tarihi belli oldu. Google, Android Auto destek sayfaları aracılığıyla sessizce haberi duyurdu. Mart 2026'da son kez kullanılacak olan Google Asistan yerini Gemini'ye bırakıyor. Gelişen yapay zeka teknolojisi ile artık Google'da yapay zekadan faydalanacak. Bu şekilde daha hızlı cevap alınacak ve akıl yürütmeler gelişecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google ve Apple anlaştı: Telefonlarda yeni dönem başlıyor
ETİKETLER
#Teknoloji
#google
#yapay zeka
#gelecek partisi
#gemini
#Google Asistan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.