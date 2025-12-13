Menü Kapat
Editor
 Sumru Tarhan

Kredi kartı azami faiz oranları düştü mü? Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı. Resmi Gazezte'de yayımlanan karara göre kredi kartı azami faiz oranları düştü mü merak edildi.

Kredi kartı azami faiz oranları düştü mü? Resmi Gazete'de yayımlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 18:38

Dün gece 'de yayımlanan karara göre azami faiz oranları da merak edildi. tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KREDİ KARTI AZAMİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

13 Aralık Cumartesi Resmi Gazete kararına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami faiz oranlarında, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için geçerli olan üst sınır 30 bin liraya yükseltildi. Bu kartlar için uygulanacak azami faiz oranının hesaplanmasında esas alınan aktif faiz oranına eklenecek baz puan ise 39'dan 14'e indirildi.

Kredi kartı azami faiz oranları düştü mü? Resmi Gazete'de yayımlandı

KREDİ KARTI FAİZ ORANI DÜŞECEK Mİ?

Dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kredi kartları için belirlenen limit, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına çıkarılırken, bu gruptaki kredi kartları için azami faiz oranının belirlenmesinde kullanılan baz puan da 89'dan 64'e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için uygulanan üst sınır ise 180 bin liraya yükseltildi. Bu kartlar için azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan baz puan 139'dan 114'e çekildi.

Öte yandan nakit avans ve kredili mevduat hesap faizi yüzde 4,50'den yüzde 4,25'e düşürüldü.

Kredi kartı azami faiz oranları düştü mü? Resmi Gazete'de yayımlandı

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARINDA YENİ KARAR

Kredi kartı azami akdi faiz oranları, dönem borcu bakiyesi 30 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,25, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığında olan kredi kartları için yüzde 3,75, 180 bin lira olan kredi kartları için yüzde 4,25 olacak.

Kredi kartı faizleri değişti: Limitlerde sınır düzenlendi
