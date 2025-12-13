Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kredi kartı faizleri değişti: Limitlerde sınır düzenlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz oranlarını yeniden düzenledi. Resmi Gazete'nin 13 Aralık Cumartesi tarihli sayısına göre 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yeni uygulama yürürlüğe girecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 01:54
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 02:05

'de yayımlanan karara göre faizlerinde indirim kararı alındı. Ayrıca basamaklarında uygulanan limitlere de güncelleme geldi.

Kredi kartı faizleri değişti: Limitlerde sınır düzenlendi

Son olarak 25 Temmuz 2025'te kredi kartlarında uygulanan azamı aylık faiz oranlarında baz indirimi uygulanarak 25 baz puan indirmişti.
Dönem borcu 25 bin ile 150 bin TL arasındaki kartlarda ve 150 bin TL üzerindeki kartlarda referans orana eklenen katsayılar düşürülmüştü. Bununla birlikte, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde de indirim yapılmıştı.

Kredi kartı faizleri değişti: Limitlerde sınır düzenlendi


KREDİ KARTI LİMİTLERİNE FAİZ ÜST SINIRI YÜKSELDİ


Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami faiz oranlarında, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için geçerli olan üst sınır 30 bin liraya yükseltildi.
Bu kartlar için uygulanacak azami faiz oranının hesaplanmasında esas alınan aktif faiz oranına eklenecek baz puan ise 39'dan 14'e indirildi.

Kredi kartı faizleri değişti: Limitlerde sınır düzenlendi


Dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kredi kartları için belirlenen limit, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına güncellendi. Bu gruptaki kredi kartları için azami faiz oranının belirlenmesinde kullanılan baz puan da 89'dan 64'e düşürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomotivde kredi kartı dönemi! Uzman isim açıkladı: Dikkat çeken '3 milyon TL ' detayı
Borcunu ödemeyenin maaşına haciz gelebilir! Uzman avukat kredi ve kredi kartı borçlularının son şansını açıkladı
ETİKETLER
#Ekonomi
#faiz
#resmi gazete
#kredi kartı
#finans
#Tl Likiditesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.