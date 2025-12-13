Kredi kartı faizleri değişti: Limitlerde sınır düzenlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kredi kartı faizlerinde indirim kararı alındı. Ayrıca faiz basamaklarında uygulanan limitlere de güncelleme geldi.

Son olarak 25 Temmuz 2025'te kredi kartlarında uygulanan azamı aylık faiz oranlarında baz indirimi uygulanarak 25 baz puan indirmişti.

Dönem borcu 25 bin ile 150 bin TL arasındaki kartlarda ve 150 bin TL üzerindeki kartlarda referans orana eklenen katsayılar düşürülmüştü. Bununla birlikte, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde de indirim yapılmıştı.



KREDİ KARTI LİMİTLERİNE FAİZ ÜST SINIRI YÜKSELDİ



Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami faiz oranlarında, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için geçerli olan üst sınır 30 bin liraya yükseltildi.

Bu kartlar için uygulanacak azami faiz oranının hesaplanmasında esas alınan aktif faiz oranına eklenecek baz puan ise 39'dan 14'e indirildi.



Dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kredi kartları için belirlenen limit, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına güncellendi. Bu gruptaki kredi kartları için azami faiz oranının belirlenmesinde kullanılan baz puan da 89'dan 64'e düşürüldü.