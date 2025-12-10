Google ve Apple anlaştı: Telefonlarda yeni dönem başlıyor

Google ile Apple yıllardır rekabet ediyor ama bu kez kullanıcıların yüzünü güldürecek bir iş birliğine imza atıyor. İki şirket, Android ve iPhone arasında veri taşımanın daha sorunsuz hale gelmesi için ortak bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu yenilik, cihaz kurulumunun içine yerleştirilecek ve böylece geçiş adeta tek bir dokunuşa inecek.

Google’ın paylaştığı bilgilere göre ilk işaretler Android Canary 2512 (ZP11.251121.010) sürümünde ortaya çıktı. Özelliğin tüm Pixel modellerinde aktif olduğu ifade ediliyor. Apple tarafında ise aynı yeteneklerin kısa süre içinde yayımlanacak iOS 26 geliştirici betasında test edilmeye başlanması bekleniyor.

UYGULAMAYA VEDA: TEK ADIMDA VERİ AKTARIMI

Bugün kullanıcılar platform değiştirirken iki ayrı araca muhtaç: Android’den iPhone’a geçişte Move to iOS, tam tersi yönde ise Google’ın Android Switch uygulaması devreye giriyor. Açıkçası bu süreç çoğu kişi için yorucu ve kafa karıştırıcı olabiliyor. Yeni yöntemle birlikte bu uygulamalara gerek kalmıyor. Android ya da iPhone’u ilk kez kurarken ekrana gelecek bir seçenek sayesinde fotoğraflardan mesajlara kadar birçok veri tek adımda aktarılabilecek. Yani kullanıcı açısından “Acaba bir şey unutacak mıyım?” stresi büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

AKTARILAMAYAN VERİLER DE TAŞINACAK

Ortaklığın en dikkat çeken tarafı, bugüne kadar aktarılamayan bazı veri türlerinin de kapsama alınacak olması. İki şirket, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği daha geniş bir taşınabilirlik standardına yaklaşıyor. Google, bu yeniliklerin önce Canary yapılarında test edileceğini, ardından Android Beta’ya taşınıp nihai sürümde cihazlara dağıtılacağını söylüyor. Apple da benzer bir takvim izleyecek.

BASKI ARTIYOR: DÜZENLEYİCİLER YAKINDAN İZLİYOR

Bu adımın arkasında yalnızca kullanıcı memnuniyeti yok. Birçok ülkede düzenleyici kurumlar, teknoloji devlerinin kullanıcıları kendi platformlarında tutan kapalı ekosistemlerini mercek altına almış durumda. Dolayısıyla geçiş sürecini kolaylaştırmak, hem rekabetin güçlenmesi hem de şirketlerin üzerindeki baskının azaltılması açısından kritik bir hamle gibi duruyor.