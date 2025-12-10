Menü Kapat
11°
Yetişkin ölümleri Kovid-19 aşılarıyla mı bağlantılı? İnceleme başlatıldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Kovid-19 aşılarına bağlı ölüm iddialarını araştırmaya başladı. Çocukları hakkındaki iddialar üzerine harekete geçen FDA, yetişkin ölümlerini de araştıracak.

Yetişkin ölümleri Kovid-19 aşılarıyla mı bağlantılı? İnceleme başlatıldı
ABD basının The New York Times'ın haberine göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (), çocuklarda Kovid-19 aşılarına bağlı ölüm iddiaları üzerine harekete geçti. Çocuklarda Kovid-19 aşılarına bağlı ölüm iddiaları gündeme gelince yetişkinler için de araştırmalar yapılacağı açıklandı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Andrew Nixon, yaptığı açıklamada, "FDA, Kovid-19 aşılarından kaynaklı olma ihtimali bulunan ölümleri, birden fazla yaş grubunda kapsamlı şekilde inceliyor." ifadesini kullandı.

Yetişkin ölümleri Kovid-19 aşılarıyla mı bağlantılı? İnceleme başlatıldı

''ÇOCUK ÖLÜMLERİ AŞIYLA İLGİLİ'' NOTU

İncelemenin kapsamı, FDA'nın üst düzey aşı yetkilisi Dr. Vinay Prasad’ın kasım sonunda kurum içinde paylaştığı ve basına yansıyan bir notta "yaklaşık 10 çocuğun ölümünün aşıyla ilişkilendirildiğini" öne sürmesiyle genişletildi.

Prasad'ın notunda, FDA'nın aşı onay süreçlerinde daha yüksek bir standart belirleyeceği ve bazı aşılar için yalnızca antikor üretimini değil, hastalığa karşı gerçek koruma sağladığını gösteren verileri de isteyeceği ifade edilmişti.

Yetişkin ölümleri Kovid-19 aşılarıyla mı bağlantılı? İnceleme başlatıldı

BİLİMSEL VERİLER İÇİN ÇAĞRI

Öte yandan, Prasad'ın notuna dair FDA da ayrıntı paylaşmazken halk sağlığı uzmanları, virüsün ABD'de 1,2 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu, bunların arasında 2 binden fazla çocuğun bulunduğunu hatırlatarak değerlendirmelerin bilimsel verilere dayanması gerektiği çağrısında bulundu.

Ayrıca, FDA'nın, solunum sinsityal virüsü (RSV) aşı ve tedavilerinin güvenliğine yönelik bir değerlendirme yürüttüğü, bu kapsamda bazı üreticilerle iletişime geçtiği belirtiliyor.

