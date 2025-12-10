Çin'de 4 katlı bina alevlere teslim oldu! Çok sayıda ölü var

Çin'in güneyinde yer alan Shantou şehrindeki 4 katlı bir binada yerel saatle 21.20 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelere göre, yangın nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Alevler yaklaşık 40 dakika içerisinde söndürülürken, yangının çıkış nedeni ise henüz belirsizliğini koruyor.