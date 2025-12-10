Uludağ'da kar var mı? 10-11 Aralık Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Spil kar kalınlığı kaç cm?

Kış turizminin popüler tatil noktalarından biri olan kayak merkezlerinin kar kalınlığı güncel olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi internet sitesinden paylaşılıyor.

Çarşamba günü itibarıyla hafta sonu kayak tatili için plan yapan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından kayak merkezlerinin kar kalınlıklarının kaç cm olduğu araştırılmaya başlandı. Uludağ, Kartalya, Spil, Kartepe kar kalınlığı verileri MGM tarafından duyuruldu.

ULUDAĞ'DA KAR VAR MI 10-11 ARALIK?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Uludağ'da kar yağışı beklenmiyor. Hafta boyunca havanın parçalı bulutlu olacağı açıklandı. Hava sıcaklıklarının ise -3 ila 2 derece arasında seyredeceği belirtildi.

ULUDAĞ, KARTEPE, KARTALKAYA, SPİL KAR KALINLIĞI KAÇ CM 10-11 ARALIK 2025?

Uludağ'da MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 10 Aralık 2025 tarihinde kar kalınlığı 16 cm olarak ölçüldü. Kartalkaya, Kartepe ve Spil'de ise kar yağışı henüz gerçekleşmediği için bir ölçüm yapılamadı.

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre diğer bölgelerdeki kar kalınlıkları ise şöyle:

Görele/Sis Dağı 54 cm

İspir/Ulutaş 31 cm

Erzurum / Palandöken Kayak Merkezi 30 cm

Bahçesaray/Karabet Tepesi 29 cm

Kars / Sarıkamış Kayak Merkezi 26 cm

Bitlis / Tatvan/Nemrut Kayak Merkezi 19 cm

Bursa / Uludağ Kayak Merkezi 16 cm

Eleşkirt/Yayladüzü Beldesi 16 cm

Hakkari / Yüksekova 15 cm

Alucra/Çakrak Köyü 13 cm

Doğu Anadolu Gözlemevi 13 cm

Kars Harakani Havalimanı 10 cm

Aşkale/Kop Dağı 10 cm

Kayseri / Erciyes Kayak Merkezi 10 cm

Çamlıhemşin/Palovit Yaylası 8 cm

Dereli/Tamdere Köyü 7 cm

Pervari/Sarıyaprak Köyü 6 cm

Kürtün/Elciğez Köyü 6 cm

Başkale/Çaldıran Köyü 6 cm

Burdur Gölü 6 cm

Göksun/Karaömer Köyü 6 cm

Çamlıhemşin/Ayder Fırtına Deresi 5 cm

Ardahan 4 cm

İkizdere/Cimil 4 cm

Gürün/Göbekören Köyü 3 cm

Bayburt/Sancaktepe Köyü 3 cm

Uludağ Teleferik 3 cm

Vize 3 cm

Bitlis 2 cm

Kütahya / Kütahya Murat Dağı Kayak Merkezi 2 cm

Yıldızeli/Yukarıekecik Köyü 2 cm

Ordu / Kabadüz/Çambaşı Kayak Merkezi 2 cm

Bartın/Hasankadı Köyü 2 cm

Ulaş/Yağdonduran Geçidi 2 cm

Tufanbeyli/Gezbeli Geçidi 2 cm