Uludağ'da kar var mı? 10-11 Aralık Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Spil kar kalınlığı kaç cm?
Kar tatili yapma planı olan vatandaşlar tarafından kayak merkezlerinin kar kalınlıkları araştırılmaya başlandı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'e yakın olan Uludağ, Kartepe, Kartalya ve Spil'de kar kalınlığının kaç cm olduğu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Mdüürlüğü (MGM) tarafından Uludağ'da kar var mı açıklandı.
Kış turizminin popüler tatil noktalarından biri olan kayak merkezlerinin kar kalınlığı güncel olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi internet sitesinden paylaşılıyor.
Çarşamba günü itibarıyla hafta sonu kayak tatili için plan yapan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından kayak merkezlerinin kar kalınlıklarının kaç cm olduğu araştırılmaya başlandı. Uludağ, Kartalya, Spil, Kartepe kar kalınlığı verileri MGM tarafından duyuruldu.
ULUDAĞ'DA KAR VAR MI 10-11 ARALIK?
MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Uludağ'da kar yağışı beklenmiyor. Hafta boyunca havanın parçalı bulutlu olacağı açıklandı. Hava sıcaklıklarının ise -3 ila 2 derece arasında seyredeceği belirtildi.
ULUDAĞ, KARTEPE, KARTALKAYA, SPİL KAR KALINLIĞI KAÇ CM 10-11 ARALIK 2025?
Uludağ'da MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 10 Aralık 2025 tarihinde kar kalınlığı 16 cm olarak ölçüldü. Kartalkaya, Kartepe ve Spil'de ise kar yağışı henüz gerçekleşmediği için bir ölçüm yapılamadı.
MGM tarafından aktarılan bilgilere göre diğer bölgelerdeki kar kalınlıkları ise şöyle: