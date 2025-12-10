Menü Kapat
Hava Durumu

Aktüel


 Hüseyin Bahcivan

Uludağ'da kar var mı? 10-11 Aralık Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Spil kar kalınlığı kaç cm?

Kar tatili yapma planı olan vatandaşlar tarafından kayak merkezlerinin kar kalınlıkları araştırılmaya başlandı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'e yakın olan Uludağ, Kartepe, Kartalya ve Spil'de kar kalınlığının kaç cm olduğu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Mdüürlüğü (MGM) tarafından Uludağ'da kar var mı açıklandı.

Uludağ'da kar var mı? 10-11 Aralık Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Spil kar kalınlığı kaç cm?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
10:56
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
10:56

Kış turizminin popüler tatil noktalarından biri olan merkezlerinin kar kalınlığı güncel olarak Genel Müdürlüğü (MGM) resmi internet sitesinden paylaşılıyor.

Çarşamba günü itibarıyla hafta sonu kayak tatili için plan yapan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından kayak merkezlerinin kar kalınlıklarının kaç cm olduğu araştırılmaya başlandı. , Kartalya, Spil, kar kalınlığı verileri MGM tarafından duyuruldu.

Uludağ'da kar var mı? 10-11 Aralık Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Spil kar kalınlığı kaç cm?

ULUDAĞ'DA KAR VAR MI 10-11 ARALIK?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Uludağ'da kar yağışı beklenmiyor. Hafta boyunca havanın parçalı bulutlu olacağı açıklandı. Hava sıcaklıklarının ise -3 ila 2 derece arasında seyredeceği belirtildi.

Uludağ'da kar var mı? 10-11 Aralık Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Spil kar kalınlığı kaç cm?

ULUDAĞ, KARTEPE, KARTALKAYA, SPİL KAR KALINLIĞI KAÇ CM 10-11 ARALIK 2025?

Uludağ'da MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 10 Aralık 2025 tarihinde kar kalınlığı 16 cm olarak ölçüldü. Kartalkaya, Kartepe ve Spil'de ise kar yağışı henüz gerçekleşmediği için bir ölçüm yapılamadı.

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre diğer bölgelerdeki kar kalınlıkları ise şöyle:

  • Görele/Sis Dağı 54 cm
  • İspir/Ulutaş 31 cm
  • Erzurum / Palandöken Kayak Merkezi 30 cm
  • Bahçesaray/Karabet Tepesi 29 cm
  • Kars / Sarıkamış Kayak Merkezi 26 cm
  • Bitlis / Tatvan/Nemrut Kayak Merkezi 19 cm
  • Bursa / Uludağ Kayak Merkezi 16 cm
  • Eleşkirt/Yayladüzü Beldesi 16 cm
  • Hakkari / Yüksekova 15 cm
  • Alucra/Çakrak Köyü 13 cm
  • Doğu Anadolu Gözlemevi 13 cm
  • Kars Harakani Havalimanı 10 cm
  • Aşkale/Kop Dağı 10 cm
  • Kayseri / Erciyes Kayak Merkezi 10 cm
  • Çamlıhemşin/Palovit Yaylası 8 cm
  • Dereli/Tamdere Köyü 7 cm
Uludağ'da kar var mı? 10-11 Aralık Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Spil kar kalınlığı kaç cm?
  • Pervari/Sarıyaprak Köyü 6 cm
  • Kürtün/Elciğez Köyü 6 cm
  • Başkale/Çaldıran Köyü 6 cm
  • Burdur Gölü 6 cm
  • Göksun/Karaömer Köyü 6 cm
  • Çamlıhemşin/Ayder Fırtına Deresi 5 cm
  • Ardahan 4 cm
  • İkizdere/Cimil 4 cm
  • Gürün/Göbekören Köyü 3 cm
  • Bayburt/Sancaktepe Köyü 3 cm
  • Uludağ Teleferik 3 cm
  • Vize 3 cm
  • Bitlis 2 cm
  • Kütahya / Kütahya Murat Dağı Kayak Merkezi 2 cm
  • Yıldızeli/Yukarıekecik Köyü 2 cm
  • Ordu / Kabadüz/Çambaşı Kayak Merkezi 2 cm
  • Bartın/Hasankadı Köyü 2 cm
  • Ulaş/Yağdonduran Geçidi 2 cm
  • Tufanbeyli/Gezbeli Geçidi 2 cm
Uludağ'da kar var mı? 10-11 Aralık Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Spil kar kalınlığı kaç cm?
  • Sivrice/Hazarbaba Dağı 2 cm
  • Bayburt/Üzengili Köyü 2 cm
  • Tekman/Hacıömer Köyü 2 cm
  • İspir/Çamlıkaya Beldesi 2 cm
  • Araklı 2 cm
  • Akçadağ/Hançerli Köyü 1 cm
  • Sivas/Hanlı Köyü 1 cm
  • Bingöl/Yolçatı Köyü 1 cm
  • Hacılar 1 cm
  • Ağrı/Cumaçay Beldesi 1 cm
  • Muş/Yaygın Beldesi 1 cm
  • Yusufeli/Yamaçüstü Köyü 1 cm
  • Ardahan / Yalnızçam Kayak Merkezi 1 cm
  • Kürtün/Beytarla Köyü 1 cm
